Phí cấp thị thực H-1B mới có thể gây cú sốc tuyển dụng cho ngành tài chính Mỹ

Kế hoạch cải tổ hệ thống thị thực H-1B của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tạo ra tác động lớn đối với ngành tài chính, vốn đang đối mặt với nhiều thách thức tuyển dụng sau khi mức phí mới 100.000 USD được áp dụng.

Các công ty tài chính là một trong những nhóm sử dụng thị thực H-1B nhiều nhất - loại thị thực lao động cấp theo hình thức bốc thăm hàng năm - dù vẫn còn kém xa so với các tập đoàn công nghệ.

Theo dữ liệu từ Chính phủ Mỹ, năm 2025, 10 tập đoàn tài chính lớn nhất nước Mỹ đã được cấp khoảng 12.000 thị thực H-1B, trong đó JPMorgan dẫn đầu với 2.440 thị thực.

Một số chuyên gia cho rằng chi phí tăng thêm sẽ gây áp lực lớn hơn với các ngân hàng so với những công ty công nghệ. Ông David Wagner, Giám đốc mảng cổ phiếu tại Aptus Capital Advisors LLC - công ty đang nắm cổ phần tại nhiều ngân hàng lớn của Mỹ - nhận định: “Các ngân hàng có thể gặp khó khăn nhất khi đối mặt với mức phí mới, trong khi nhiều công ty công nghệ đang báo lãi kỷ lục nên có khả năng hấp thụ chi phí một lần này tốt hơn.”

Theo công ty tư vấn tuyển dụng Prospect Rock Partners, phần lớn lao động sử dụng thị thực H-1B trong lĩnh vực tài chính đảm nhận các vị trí kỹ sư và công nghệ - những vai trò then chốt như phát triển mô hình định lượng, giao dịch thuật toán, quản lý rủi ro hay phần mềm. Đặc biệt, mảng ngân hàng đầu tư được cho là sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Bà Meridith Dennes, đối tác điều hành tại Prospect Rock, nhận định: “Mức phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B mới sẽ khiến việc tuyển dụng các nhà phân tích hoặc nhân viên công nghệ cấp thấp trở nên quá đắt đỏ. Tuyển dụng nhân sự đầu vào bằng H-1B gần như sẽ là điều không thể”.

Ông Tim O’Brien, Giám đốc điều hành phụ trách xếp hạng tổ chức tài chính Bắc Mỹ tại Morningstar DBRS, cho biết, mức phí cao có thể buộc các ngân hàng phải tuyển dụng lao động ở nước ngoài nếu không tìm được ứng viên phù hợp tại Mỹ.

Ông nói: “Một hệ quả ngoài dự kiến có thể là các chuyên gia toàn cầu sẽ chuyển sang làm việc ở những nơi khác ngoài Mỹ, như Canada. Một số ngân hàng cũng có thể đưa một phần hoạt động công nghệ ra nước ngoài.”

Giám đốc điều hành JPMorgan, ông Jamie Dimon, nói trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ rằng ngân hàng sẽ thảo luận vấn đề này với những nhà hoạch định chính sách.

Đề xuất cải tổ H-1B của ông Trump được cho là nhằm ưu tiên lao động có trình độ cao hơn và thu nhập tốt hơn, với lập luận rằng các công ty đang lợi dụng thị thực này để kìm hãm tiền lương, và việc siết chặt quy định sẽ mở ra thêm cơ hội việc làm cho lao động công nghệ Mỹ.

Một đối tác giấu tên tại một trong bốn hãng kiểm toán – tư vấn lớn nhất thế giới (Big Four), chuyên tư vấn hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A), cho biết các công ty dịch vụ chuyên nghiệp sẽ phải đánh giá lại tỷ lệ nhân sự sử dụng các loại thị thực khác nhau và lên kế hoạch thay thế khi chúng hết hạn.

Mức lương trung bình của lao động H-1B cho thấy chi phí tuyển dụng sẽ tăng mạnh nếu áp dụng khoản phí 100.000 USD.

Tại JPMorgan, 2.440 nhân viên được cấp thị thực H-1B trong năm nay có thu nhập trung bình 160.567 USD/năm. Con số tương ứng tại Goldman Sachs là 126.495 USD/năm và tại Deloitte là 139.704 USD/năm.

Chương trình thị thực H-1B, được cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush ký thành luật năm 1990, cho phép các lao động có kỹ năng từ nước ngoài tạm thời làm việc tại Mỹ.

Các thị thực H-1B thường có hiệu lực từ 3 năm đến 6 năm. Chính phủ Mỹ cho biết khoản phí mới sẽ chỉ áp dụng một lần khi cấp thị thực mới, không áp dụng cho các lần gia hạn./.

