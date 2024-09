Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Ngày 30/9/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan An ninh điều tra nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Theo đó, các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm: Trần Văn Công, sinh năm 1960 trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa (nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương); Chu Đức Khương, sinh năm 1979, trú tại phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa (Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương); Mai Ngọc Tứ, sinh năm 1970, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương); Lê Đình Khoa, sinh năm 1974, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá (Trưởng Phòng kinh tế - hạ tầng huyện Quảng Xương, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) và Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương (cán bộ địa chính UBND xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương).

Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các Quyết định, Lệnh trên theo quy định pháp luật.

Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Quốc Hương