(Baothanhhoa.vn) - Hồi 17h00 ngày 26/8, tại Công điện số 35, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động III trên sông Lèn.

Phát lệnh báo động III trên sông Lèn, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ đê

Hồi 17h00 ngày 26/8, tại Công điện số 35, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động III trên sông Lèn.

Phát lệnh báo động III trên sông Lèn, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ đê

Ảnh minh họa.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các xã: Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Tân Tiến.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Lèn số DBLU-38/15h30/THOA ngày 26/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 17h ngày 26/8 mực nước trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn là +5,55m (dưới báo động III là 0,45m).

Dự báo mực nước hạ lưu trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn có khả năng lên mức báo động III (+6m) vào lúc 20-22h ngày 26/8.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động III trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nêu trên tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM

Tin liên quan:
  • Phát lệnh báo động III trên sông Lèn, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ đê
    Tăng mức báo động II trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn

    Vào hồi 10 giờ ngày 26/8/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 27 phát lệnh báo động II trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn.

  • Phát lệnh báo động III trên sông Lèn, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ đê
    Phát lệnh báo động I trên sông Lèn

    Hồi 3h sáng 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 21 phát lệnh báo động I trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Tống Sơn, Hà Trung, Lĩnh Toại, Nga Thắng, Nga Sơn triển khai ngay một số nội dung nhiệm vụ.


NM

Từ khóa: Chủ tịch UBND sông lèn Triển khai Phương án Phòng thủ Thanh hóa Công điện Phòng chống thiên tai tỉnh sẵn sàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app