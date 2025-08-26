Phát lệnh báo động III trên sông Lèn, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ đê

Hồi 17h00 ngày 26/8, tại Công điện số 35, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động III trên sông Lèn.

Ảnh minh họa.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các xã: Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, Ba Đình, Nga An, Tân Tiến.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Lèn số DBLU-38/15h30/THOA ngày 26/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 17h ngày 26/8 mực nước trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn là +5,55m (dưới báo động III là 0,45m).

Dự báo mực nước hạ lưu trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn có khả năng lên mức báo động III (+6m) vào lúc 20-22h ngày 26/8.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động III trên sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nêu trên tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM