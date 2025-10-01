Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng Thiết Ống vươn lên nhóm dẫn đầu các xã phía Tây của tỉnh

Chiều 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiết Ống đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 101 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thiết Ống là xã miền núi được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Thiết Kế và Thiết Ống. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã có nhiều nỗ lực phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quy tụ sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội; thu hút đông đảo Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức, đạt được kết quả tích cực.

Các đại biểu dự Đại hội.

MTTQ xã đã đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào, các cuộc vận động được đông đảo Nhân dân hưởng ứng và ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiết Ống Võ Thị Nga phát biểu khai mạc Đại hội.

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã có những kết quả tích cực, với 338 nhà được xây mới và sửa chữa, tổng nguồn lực huy động trên 26,1 tỷ đồng; 1 nhà “Cặp lá yêu thương” trị giá 250 triệu đồng; 19 nhà lắp ghép trị giá gần 1,9 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ đã vận động Nhân dân trong xã hiến trên 5.000 m2 đất, đóng góp trên 6.000 lượt ngày công, vật liệu. Đầu tư xây dựng hạ tầng đường giao thông liên thôn; đường ngõ xóm; đường nội đồng. Hiện, toàn xã có 23/24 nhà văn hóa thôn; 11 thôn, phố đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu xây dựng thôn Hang trở thành thôn NTM kiểu mẫu.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc ngày càng được nâng lên rõ rệt. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới và phát huy có hiệu quả, sát với cơ sở, gần dân, coi trọng phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Minh Khoa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xã, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định tình hình cơ sở, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các giải pháp cụ thể.

Lãnh đạo xã Thiết Ống tặng hoa chúc mừng các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiết Ống khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiết Ống khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Bà Võ Thị Nga được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiết Ống, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga