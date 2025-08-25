Phát hiện xương đùi khủng long bạo chúa lớn nhất châu Á

Các nhà cổ sinh vật học tại thành phố Chư Thành (Zhucheng), thuộc tỉnh Sơn Đông (Shandong), miền Đông Trung Quốc vừa tìm thấy hóa thạch xương đùi khủng long bạo chúa (tyrannosaur) dài tới 1,21m. Đây được xác nhận là mẫu xương đùi khủng long bạo chúa lớn nhất từng được tìm thấy ở châu Á.

Phát hiện này là kết quả của một dự án nghiên cứu hợp tác giữa Trung Quốc, Mỹ và Canada.

Nhóm nghiên cứu cũng đồng thời phát hiện thêm một đốt sống tyrannosaur khổng lồ, rộng hơn 28cm, có kích thước gần tương đương các đốt sống của “Sue” - bộ xương Tyrannosaurus rex nổi tiếng nhất thế giới, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field (Chicago, Mỹ).

Sự kết hợp giữa xương đùi khổng lồ và đốt sống đồ sộ cho thấy Chư Thành từng là nơi sinh sống của những cá thể khủng long bạo chúa có chiều dài trên 12m, sánh ngang với “Sue” - vốn được coi là một trong những cá thể T. rex lớn nhất từng được ghi nhận.

Đáng chú ý, Chư Thành trước đó đã được biết đến với hóa thạch của Zhuchengtyrannus magnus, loài khủng long bạo chúa đã được xác nhận từng sinh sống tại khu vực này.

Các nhà khoa học hiện vẫn đang phân tích để xác định liệu bộ xương mới phát hiện có thuộc về Zhuchengtyrannus magnus hay không.

Chuyên gia Chen Shuqing thuộc Trung tâm nghiên cứu văn hóa khủng long Chư Thành nhận định: “Mặc dù vẫn cần nghiên cứu thêm để đưa ra kết luận cuối cùng về việc đây có phải là loài Zhuchengtyrannus magnus hay không, nhưng kích thước của những hóa thạch này chứng minh rằng chúng thuộc về loài khủng long bạo chúa lớn nhất châu Á. Ngoài ra, chúng cũng cung cấp bằng chứng mới ủng hộ giả thuyết rằng khủng long bạo chúa có nguồn gốc từ châu Á.”

Được mệnh danh là “thành phố khủng long của Trung Quốc”, tính đến thời điểm này, Chư Thành đã cung cấp cho giới khảo cổ các hóa thạch của hơn 10 loài khủng long mới./.

Theo TTXVN