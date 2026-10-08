Phát hiện, xử lý 8 trường hợp học sinh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Sáng 8/10, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, rà soát khu vực để xe của học sinh Trường THPT Triệu Sơn 4 và một số hộ dân nhận trông giữ xe cho học sinh bên ngoài nhà trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng làm việc và lập biên bản đối với 2 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

8 trường hợp vi phạm được phát hiện đang gửi phương tiện tại hộ dân gần trường học. Đáng chú ý, trong số này có 2 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nhưng vẫn sử dụng xe phân khối lớn đến trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vũ Phương