Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Đảm bảo ANTT ở cơ sở

Phát hiện, xử lý 8 trường hợp học sinh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Vũ Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/10, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, rà soát khu vực để xe của học sinh Trường THPT Triệu Sơn 4 và một số hộ dân nhận trông giữ xe cho học sinh bên ngoài nhà trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Phát hiện, xử lý 8 trường hợp học sinh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Sáng 8/10, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, rà soát khu vực để xe của học sinh Trường THPT Triệu Sơn 4 và một số hộ dân nhận trông giữ xe cho học sinh bên ngoài nhà trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Phát hiện, xử lý 8 trường hợp học sinh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Lực lượng chức năng làm việc và lập biên bản đối với 2 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

8 trường hợp vi phạm được phát hiện đang gửi phương tiện tại hộ dân gần trường học. Đáng chú ý, trong số này có 2 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nhưng vẫn sử dụng xe phân khối lớn đến trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vũ Phương

Từ khóa:

#Học sinh #Trường THPT #Cảnh sát giao thông #Phát hiện #trật tự an toàn giao thông #công an tỉnh Thanh Hóa #Kiểm tra #Lực lượng chức năng #Triệu Sơn #Nhà trường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Kiên quyết loại bỏ hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ

Kiên quyết loại bỏ hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), góp phần nâng cao ý thức người...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh