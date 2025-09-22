Phát hiện sự dịch chuyển hiếm gặp bên trong Trái Đất

Một phát hiện địa chất hiếm gặp vừa được công bố khi các nhà khoa học xác định một sự dịch chuyển ở sâu bên trong Trái Đất, tại ranh giới giữa lõi và lớp manti bao bọc lõi.

Các nhà khoa học xác định một sự dịch chuyển ở sâu bên trong Trái Đất. (Nguồn: ESA)

Phát hiện này xuất phát từ việc phân tích dữ liệu vệ tinh, cho thấy một sự thay đổi khó hiểu trong trường hấp dẫn của hành tinh trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2008.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự dịch chuyển này có thể do một số loại đá ở gần ranh giới lõi và manti đã biến đổi cấu trúc, trở nên dày đặc hơn.

Một trong những giả thuyết là khoáng vật perovskite, nằm ở đáy lớp manti, đã thay đổi dưới áp lực cực lớn. Sự biến đổi này có thể đã tạo ra một chuỗi các dịch chuyển, làm biến dạng khu vực ranh giới lõi-manti khoảng 10cm. Điều này cũng có thể giải thích các dị thường từ tính được ghi nhận ở cùng khu vực vào năm 2007.

Khám phá này nhờ dữ liệu từ cặp vệ tinh Gravity Recovery và Climate Experiment (GRACE), một dự án hợp tác giữa Mỹ và Đức. Hai vệ tinh này bay theo cặp từ năm 2002 đến 2017, đo lường sự thay đổi khoảng cách giữa chúng, từ đó giúp phát hiện những biến động trong trường hấp dẫn của Trái Đất.

Mặc dù GRACE thường được dùng để theo dõi sự di chuyển của nước và băng, nhưng dữ liệu của hệ thống vệ tinh này đã ghi nhận một tín hiệu bất thường, đạt đỉnh vào năm 2007 ở ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương thuộc châu Phi.

Tín hiệu này không thể được giải thích bằng các thay đổi trên bề mặt Trái Đất, dẫn đến giả thuyết về một sự dịch chuyển sâu bên trong.

Những phát hiện này, được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về mối liên kết giữa các lớp của Trái Đất, vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến các hiện tượng như động đất và từ trường của hành tinh./.

Theo TTXVN