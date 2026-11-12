Pháp cảnh báo nguy cơ leo thang hạt nhân, thúc giục Đức làm rõ cách sử dụng vũ khí tầm xa

Những nỗ lực của châu Âu nhằm xây dựng năng lực răn đe thông thường mạnh hơn trước Nga đang làm dấy lên những lo ngại: liệu một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moskva có thể vô tình kích hoạt phản ứng hạt nhân hay không. Pháp đang thúc giục Đức làm rõ cách thức sử dụng kho vũ khí tầm xa ngày càng mở rộng, cảnh báo rằng việc hiểu sai ý đồ quân sự có thể đẩy châu Âu tới gần một cuộc đối đầu hạt nhân.

Paris lo ngại một cuộc tấn công thông thường nhằm vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga có thể bị Điện Kremlin diễn giải như một mối đe dọa rộng lớn hơn nhiều, đặc biệt nếu Moskva cho rằng đòn tấn công nhận được sự hậu thuẫn của một đồng minh sở hữu vũ khí hạt nhân. Một quan chức Pháp phát biểu với tờ Financial Times rằng một loại vũ khí thông thường có thể tấn công mục tiêu của Nga nhưng vẫn có nguy cơ dẫn tới phản ứng hạt nhân nếu thông điệp bị hiểu sai.

Mối lo này càng trở nên cấp bách trong bối cảnh Đức đang mua sắm và phát triển các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến hơn 2.000 km, đánh dấu bước mở rộng đáng kể năng lực tấn công thông thường của Đức.

Theo Financial Times, Pháp hiện đang thảo luận với các quan chức Đức nhằm xây dựng nhận thức chung về thời điểm và cách thức triển khai những loại vũ khí này. Paris muốn cách tiếp cận của Berlin đối với các cuộc tấn công chính xác tầm sâu (DPS) phải phù hợp với chiến lược hạt nhân của Pháp, đặc biệt liên quan đến nguy cơ leo thang và những thông điệp mà hành động quân sự có thể gửi tới Moskva.

Một trong những nguyên nhân khiến Pháp lo lắng là đề xuất của Tổng thống Emmanuel Macron về việc mở rộng các cuộc thảo luận liên quan đến năng lực răn đe hạt nhân của Pháp với các nước châu Âu khác. Theo khái niệm “răn đe mở rộng”, Paris đang tìm hiểu cách năng lực hạt nhân của mình có thể đóng góp cho an ninh của các đối tác châu Âu, trong khi vẫn giữ toàn quyền quyết định đối với bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào.

Các quan chức Pháp lo ngại rằng nếu Đức tiến hành một cuộc tấn công tầm sâu nhằm vào Nga, Moskva có thể quy trách nhiệm cho Pháp do sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và răn đe.

Pháp cho rằng răn đe hạt nhân không chỉ phụ thuộc vào việc sở hữu vũ khí mà còn đòi hỏi sự hiểu biết chung về cách thức truyền đạt các mối đe dọa, hoạt động quân sự và các cuộc tấn công. Paris muốn có một học thuyết rõ ràng hơn, tốt nhất là được công khai ở mức đủ để bảo đảm Nga không hiểu sai ý đồ đằng sau một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Về phía Đức, Berlin không bác bỏ những lo ngại từ Paris. Một quan chức cấp cao của Đức cho biết nước này đồng tình với quan điểm rằng các thủ đô châu Âu cần xây dựng một học thuyết chung và có cách hiểu thống nhất về các cấp độ leo thang trong xung đột. Theo quan chức này, ngay từ đầu, việc phát triển năng lực tấn công tầm sâu đã được xác định phải đi kèm với những thỏa thuận về cách thức sử dụng. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận chính thức từng bị chậm lại bởi những tranh luận nội bộ của Pháp về chiến lược hạt nhân và hiện mới bắt đầu được thúc đẩy mạnh hơn.

Thúy Hà