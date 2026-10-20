Phân cấp, ủy quyền để phục vụ tốt hơn

Phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không chỉ góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, mà còn phát huy tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương. Khi thẩm quyền được phân định rõ ràng, các TTHC sẽ được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọc Trạo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để hạn chế tình trạng hồ sơ phải luân chuyển qua nhiều cấp, nhiều ngành, Thanh Hóa đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC. Nếu trung tuần tháng 8/2026, toàn tỉnh có 415 TTHC được phân cấp, ủy quyền, thì đến trung tuần tháng 10/2026, con số này đã tăng lên 739 thủ tục. Trong đó, 457 thủ tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc các sở, ngành; 121 thủ tục được giám đốc sở ủy quyền cho trưởng phòng; 74 thủ tục được UBND tỉnh phân cấp cho các sở chuyên ngành; 15 thủ tục được UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp xã và 72 thủ tục được chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho trưởng phòng chuyên môn.

Việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC là bước đổi mới trong phương thức làm, giúp tăng quyền hạn và trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Lê Thị Bích Nguyệt cho biết: “Để việc phân cấp, ủy quyền mang lại hiệu quả cao, các sở, ngành đã rà soát bộ TTHC, nguồn nhân lực, trang thiết bị, từ đó đề xuất phân cấp giải quyết TTHC phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là đối với cấp xã. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị từng bước đổi mới quy trình xử lý theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Theo đó, hồ sơ sau khi tiếp nhận tại bộ phận một cửa được chuyển trực tiếp đến chuyên viên phụ trách giải quyết; kết quả sau đó được báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo cơ quan trước khi trình người có thẩm quyền ký duyệt. Cách làm này giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giảm thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ”.

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, năng lực điều hành của chính quyền cấp xã từng bước được nâng lên, tính chủ động trong xử lý công việc ngày càng thể hiện rõ nét. Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Văn Lê Mạnh Hùng: “Việc phân cấp, ủy quyền hợp lý đã phát huy được năng lực của từng cấp, từng ngành, bảo đảm công việc được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao tính chịu trách nhiệm của người được giao thẩm quyền. Qua đó, giảm áp lực công việc, tạo điều kiện để cơ quan cấp trên tập trung vào công tác quản lý, xây dựng chính sách và giải quyết những vấn đề quan trọng. Đối với người dân, doanh nghiệp, lợi ích thiết thực nhất là thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao mức độ hài lòng khi thực hiện các thủ tục”.

Phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC không đơn thuần là sự phân định lại thẩm quyền giữa các cấp, các ngành, mà còn là bước chuyển trong phương thức điều hành, từ xử lý qua nhiều tầng nấc sang đề cao tính chủ động, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp giải quyết công việc. “Khi thẩm quyền được giao rõ ràng, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế, mỗi cấp, mỗi ngành sẽ chủ động tháo gỡ vướng mắc, xử lý công việc nhanh hơn, hạn chế tình trạng hồ sơ phải luân chuyển nhiều lần. Quan trọng hơn, người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng những lợi ích thiết thực từ việc giảm thời gian chờ đợi và chất lượng phục vụ được nâng lên”, anh Quách Văn Thủy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọc Trạo cho biết.

Việc phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh nhằm cắt giảm các khâu trung gian, đưa thẩm quyền xử lý đến gần hơn với nơi trực tiếp giải quyết công việc, đồng thời gắn trách nhiệm với từng cấp, từng ngành và từng cá nhân. Ví như, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, UBND tỉnh phân cấp cho UBND xã giải quyết giúp giảm thời gian, công sức đi lại cho người dân. Hay thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh, chủ tịch UBND xã ủy quyền cho trưởng phòng kinh tế xử lý đã giảm khâu trung gian, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân. Đây cũng là thước đo đánh giá hiệu quả cải cách TTHC của từng địa phương, đơn vị.

Với nhiều ưu điểm, các sở, ngành tiếp tục rà soát TTHC thuộc thẩm quyền để đề xuất phân cấp, ủy quyền, rút ngắn thời gian giải quyết. Những “rào cản” không cần thiết từng bước được gỡ bỏ, những quy trình rườm rà, chồng chéo dần được thay thế. Để mỗi thủ tục không chỉ được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, mà còn góp phần vun đắp niềm tin, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Tố Phương