Phái đoàn cấp cao Ukraina tới Mỹ, thảo luận chi tiết thỏa thuận hòa bình

Một phái đoàn cấp cao của Ukraine đã tới Mỹ để tham gia các cuộc thảo luận liên quan đến nỗ lực ngoại giao do Washington dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga kéo dài gần 4 năm, trong bối cảnh Nga tiếp tục tăng cường các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Phái đoàn cấp cao Ukraina tới Mỹ, thảo luận chi tiết thỏa thuận hòa bình. Ảnh minh họa: The Hindu

Theo thông báo trên ứng dụng Telegram ngày 17/1, ông Kyrylo Budanov – Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông cùng các nhà đàm phán Rustem Umerov và Davyd Arakhamia đã có mặt tại Mỹ để bàn về “các chi tiết của thỏa thuận hòa bình”. Phái đoàn dự kiến làm việc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, ông Jared Kushner – con rể của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll.

Trong một phát biểu gửi đến người dân, Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của phái đoàn là truyền đạt rõ với phía Mỹ rằng các cuộc tấn công liên tục của Nga đang làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng đối thoại. Ông Zelenskyy cho rằng những đòn không kích vào cơ sở hạ tầng dân sự đã “thu hẹp ngay cả những cơ hội đối thoại nhỏ nhoi còn tồn tại”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Giới chức Ukraine cho biết chương trình nghị sự tại Mỹ cũng sẽ tập trung vào các cơ chế bảo đảm an ninh và một gói tái thiết hậu chiến quy mô lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ, hy vọng sẽ ký các văn kiện khung về một “gói thịnh vượng” với Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào tuần tới, nhằm mở khóa khoảng 800 tỷ USD đầu tư cho tái thiết Ukraine. Bên cạnh đó, nhiều khả năng ông Zelensky cũng sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thuỵ Sỹ.

Trên thực địa, giao tranh vẫn diễn biến căng thẳng. Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào khu vực Odesa, gây cháy nổ và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tổng thống Zelenskyy cảnh báo nguồn cung tên lửa phòng không hiện nay là chưa đủ, đồng thời cho biết Nga đang chuẩn bị cho các đợt tập kích quy mô lớn mới.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nhiều cơ sở điện tại các vùng Kyiv và Odesa đã bị đánh trúng, khiến hơn 20 khu dân cư ở vùng Kyiv bị mất điện. Tại Kharkiv, một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu đã khiến ba người bị thương và làm gia tăng nguy cơ gián đoạn điện, nhiệt sưởi tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành hơn 600 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng trong năm qua, đặc biệt gia tăng trong những tháng mùa đông. Chính phủ Ukraine đang áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tăng nhập khẩu điện và ưu tiên cung cấp năng lượng cho các bệnh viện, trường học và hạ tầng thiết yếu nhằm giảm thiểu tác động đối với đời sống dân thường.

Lê Hà.

Nguồn: AP