PC Gaming Cũ Dưới 5 Triệu: Kinh nghiệm chọn mua từ A-Z

Bạn là học sinh, sinh viên hoặc người mới đi làm với ngân sách eo hẹp nhưng vẫn khao khát sở hữu một dàn máy để leo rank Liên Minh, đá FIFA hay bắn Valorant? PC gaming cũ dưới 5 triệu chính là cứu cánh hoàn hảo.

Tuy nhiên, với 5 triệu đồng, làm sao để chọn được cấu hình ổn định, tránh mua phải rác công nghệ? Hãy cùng khám phá kinh nghiệm chọn máy và địa chỉ mua sắm uy tín ngay dưới đây.

1. Có nên mua PC gaming cũ dưới 5 triệu không?

Câu trả lời là CÓ , nếu bạn biết chọn lọc. Ở phân khúc giá này, bạn khó có thể sở hữu một bộ máy mới 100% có khả năng chơi game tốt. Thay vào đó, việc lựa chọn các dòng máy cũ sẽ mang lại những lợi ích vượt trội:

- Hiệu năng trên giá thành cực tốt: Cùng một số tiền, cấu hình máy cũ thường mạnh gấp đôi so với máy mới.

- Chiến mượt các tựa game Esport: Với tầm 5 triệu, bạn hoàn toàn có thể build được dàn máy cân tốt các tựa game như: Liên Minh Huyền Thoại (LoL), FIFA Online 4 (FO4), Valorant, CS:GO ở mức setting từ Medium đến High.

- Dễ dàng nâng cấp: Các dòng PC gaming cũ thường sử dụng linh kiện phổ biến, giúp bạn dễ dàng nâng cấp RAM hay Card đồ họa sau này khi có điều kiện.

2. Cấu hình vàng cho PC gaming cũ tầm giá 5 triệu

Để đảm bảo máy hoạt động trơn tru, bạn nên ưu tiên các thông số kỹ thuật tối thiểu sau đây:

- CPU: Ưu tiên Intel Core i5 thế hệ 4 (như i5-4570) hoặc i3 thế hệ 6, 7. Đây là những con chip bền bỉ, đủ sức xử lý các tác vụ game hiện nay.

- RAM: Tối thiểu phải là 8GB. Nếu có thể, hãy chọn các dòng máy hỗ trợ nâng cấp lên 16GB để đa nhiệm mượt mà hơn.

- Ổ cứng: Bắt buộc phải có SSD (120GB hoặc 240GB) để tốc độ khởi động máy và load game nhanh chóng. Bạn có thể lắp thêm HDD cũ để lưu trữ dữ liệu sau.

- Card đồ họa (VGA): Đây là trái tim của PC gaming. Trong tầm giá này, các dòng VGA như GTX 750Ti, GTX 1050 hoặc GT 1030 là những lựa chọn hợp lý nhất.

3. Những lưu ý sống còn khi mua PC gaming giá rẻ

Mua đồ cũ luôn tiềm ẩn rủi ro nếu bạn không có kinh nghiệm. Hãy ghi nhớ 3 quy tắc:

- Kiểm tra ngoại quan và linh kiện: Xem máy có bị rỉ sét, tụ tụ trên mainboard có bị phồng hay không.

- Test hiệu năng thực tế: Hãy yêu cầu người bán cho test thử các phần mềm chấm điểm (Benchmark) hoặc chơi trực tiếp tựa game bạn yêu thích trong 15-30 phút để xem máy có bị nóng hay sập nguồn không.

- Lựa chọn đơn vị uy tín: Thay vì mua trao tay không bảo hành, hãy tìm đến các cửa hàng có chính sách hậu mãi rõ ràng.

4. ICT Sài Gòn – Địa chỉ cung cấp PC cũ uy tín, chất lượng tại TP.HCM

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên đặt niềm tin vào đâu, ICT Sài Gòn chính là điểm đến tin cậy dành cho bạn. Thay vì mạo hiểm với các tin rao vặt trên mạng, khách hàng tìm đến ICT Sài Gòn bởi sự minh bạch và chuyên nghiệp.

Tại danh mục PC cũ của ICT Sài Gòn, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các dòng máy bộ Dell, HP đồng bộ hoặc các dòng PC lắp ráp với mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Tại sao nên chọn mua PC cũ tại ICT Sài Gòn?

- Nguồn gốc rõ ràng: Các dòng PC cũ tại đây chủ yếu là hàng thanh lý từ các văn phòng, dự án lớn hoặc máy nhập khẩu, đảm bảo độ bền cao hơn hẳn các dòng máy cày ải tại tiệm net.

- Kiểm định nghiêm ngặt: Mỗi bộ máy trước khi đến tay khách hàng đều trải qua quy trình test 7 bước từ phần cứng đến phần mềm.

- Bảo hành dài hạn: Khác với việc mua máy cũ trôi nổi, ICT Sài Gòn cung cấp gói bảo hành linh hoạt từ 03 - 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 cực nhanh.

- Hỗ trợ trả góp: Giúp các bạn sinh viên dễ dàng sở hữu bộ máy mơ ước mà không cần quá lo lắng về tài chính.

5. Kết luận

Sở hữu một bộ PC gaming cũ dưới 5 triệu không hề khó nếu bạn chọn đúng cấu hình và đúng nơi gửi gắm niềm tin. Với ngân sách này, hãy ưu tiên sự ổn định và chính sách bảo hành tốt để yên tâm trải nghiệm những giờ phút giải trí tuyệt vời.

