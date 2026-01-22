Ông Zelensky gấp gáp tới Davos để gặp ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là sẽ lên đường tới Davos vào tối 21/1, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã “triệu tập” ông tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Chỉ một ngày trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông không kỳ vọng tham dự hội nghị tại Thụy Sĩ, do các cuộc tấn công của Nga đã đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/2/2025 và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/2/2025.. Ảnh: AFP.

Thông báo của ông Trump về cuộc gặp có vẻ được đưa ra khá gấp gáp, khi ông cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 21/1, trong lúc người đồng cấp Ukraine thậm chí còn chưa có mặt tại Thụy Sĩ. Sau đó, các quan chức Mỹ đã làm rõ rằng cuộc gặp sẽ được dời sang ngày 22/1.

Ông Zelenskyy trước đó từng nhấn mạnh: “Các cuộc gặp với Mỹ luôn phải kết thúc bằng những kết quả cụ thể nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine hoặc đưa chúng tôi tiến gần hơn tới việc chấm dứt chiến tranh. Và nếu các văn kiện đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ gặp nhau.”

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông sẽ gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner vào ngày 22/1, khi hai ông rời Davos để tới Moscow. Đáng chú ý, theo các hãng tin Nga, ông Putin nói sẽ thảo luận với phía Mỹ về khả năng sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa.

Liên minh châu Âu hiện đang tranh cãi về cách huy động khối tài sản Nga trị giá khoảng 300 tỷ euro (350 tỷ USD) đang được giữ tại Bỉ, nhằm giúp Ukraine tự vệ và tái thiết. Ông Putin dường như tìm cách ngăn chặn nỗ lực này của châu Âu, khi được cho là muốn dùng nguồn tiền đó để khôi phục “những vùng lãnh thổ bị hư hại trong các hành động quân sự”, song không nói rõ đó là lãnh thổ Ukraine, Nga hay các khu vực do Nga kiểm soát.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21/1 đã kêu gọi các tư lệnh quân đội gây sức ép với chính phủ của mình để khẩn trương chuyển giao các hệ thống phòng không rất cần thiết cho Ukraine.

Ukraine tấn công nhằm vào các bến cảng tại vùng Krasnodar của Nga. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức Nga, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến các bồn chứa dầu tại cảng Volna, thuộc vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga, bốc cháy hôm 21/1, làm ba người thiệt mạng và tám người bị thương.

Nga và Ukraina đã đưa ra các tuyên bố trái ngược sau một vụ cháy tại các tòa nhà dân cư gần thành phố Krasnodar ở tây nam nước Nga. Lãnh đạo khu vực nói đó là đòn tấn công bằng UAV của Ukraine khiến 11 người bị thương, trong khi phía Ukraine khẳng định đó là hỏa lực phòng không lạc hướng của Nga.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters