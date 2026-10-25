Ông Trump nói Đan Mạch đã đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Greenland cho Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10 cho biết ông tin rằng Chính phủ Đan Mạch đã đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Greenland cho Washington, đồng thời gọi đây là một trong những thương vụ bất động sản lớn nhất trong lịch sử.

Phát biểu trước những người ủng hộ đảng Cộng hòa tại một cuộc vận động ở bang Georgia, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ ngày 3/11, ông Trump nói: “Nhân tiện, Đan Mạch thật tuyệt vời. Họ đã trao Greenland cho chúng ta”.

Theo ông Trump, thỏa thuận này sẽ được ghi nhận là “thương vụ bất động sản lớn nhất trong lịch sử, có lẽ chỉ sau Venezuela”. Ông cũng cho rằng Mỹ có được cả Greenland và Venezuela mà không phải trả chi phí.

Những tuyên bố mới nhất của ông Trump diễn ra sau một loạt các động thái chiến lược quyết liệt của Mỹ liên quan đến hòn đảo Bắc Cực này.

Phát biểu này cũng được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Đan Mạch ký kết Bản ghi nhớ song phương (MoU) vào ngày 22 tháng 10 nhằm tăng cường hợp tác công nghiệp hàng hải và năng lực đóng tàu của Mỹ. Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Đan Mạch dẫn lời Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh trọng tâm thương mại của thỏa thuận: “Hôm nay, Đan Mạch ký kết một thỏa thuận với Mỹ, mở đường cho Đan Mạch tham gia vào các nỗ lực hàng hải của Mỹ. Thỏa thuận này mở ra những cơ hội đáng kể cho các công ty Đan Mạch và có thể tạo ra việc làm mới ở cả hai bờ Đại Tây Dương”.

Hồi tháng 9, ông Trump đã ký thỏa thuận với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen. Thỏa thuận quy định việc chuyển giao cho Washington trách nhiệm bảo đảm an ninh của Greenland, hòn đảo nằm ở Bắc Cực.

Greenland hiện là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Năm 1951, Mỹ và Đan Mạch đã ký Hiệp định Phòng thủ Greenland, bên cạnh các cam kết trong khuôn khổ NATO. Theo hiệp định này, Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo trước nguy cơ bị tấn công.

Thanh Vân