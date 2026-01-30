Ông Trump đe dọa áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia bán dầu cho Cuba

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp cho phép xem xét áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia tham gia kinh doanh và cung cấp dầu cho Cuba, trong động thái được Nhà Trắng mô tả là nhằm xử lý các quan ngại về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Sắc lệnh được ban hành trong khuôn khổ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, song chưa nêu mức thuế cụ thể cũng như chưa chỉ rõ quốc gia nào sẽ chịu tác động.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 29/1/2026. Ảnh: EPA.

Trong một tuyên bố ngày 29/1, Nhà Trắng lý giải chính sách thuế mới bằng việc viện dẫn các mối quan hệ giữa Cuba với các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Iran cũng như Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, nhấn mạnh “Những hành động này tạo thành một mối đe dọa bất thường và phi thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ, đòi hỏi phải có phản ứng ngay lập tức để bảo vệ công dân và lợi ích của Mỹ”.

Cuba là một quốc đảo vùng Caribe phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, với khoảng 8 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 85 tỷ USD - tương đương tiểu bang Rhode Island của Mỹ.

Chính quyền tổng thống Trump đã gây sức ép lên nhiều quốc gia khác để ngừng cung cấp dầu cho Cuba. Ông Trump đã tranh luận với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trong nhiều tuần về vấn đề này. Bà Sheinbaum khẳng định rằng công ty dầu quốc gia Pemex của Mexico sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với Havana và có thể cung cấp dầu vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, phía Mexico cũng thừa nhận các chuyến hàng dầu gần đây có thời điểm tạm gián đoạn.

Tàu chở dầu và hóa chất Ocean Mariner mang cờ Liberia đi qua vịnh Havana trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Cuba leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế với các quốc gia bán dầu cho Cuba. Ảnh: Reuters.

Cuba, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng, được cho là đang phải thực hiện các biện pháp điều tiết tiêu thụ nhiên liệu và điện năng trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Các báo cáo quốc tế gần đây đề cập việc lượng dự trữ dầu của nước này ở mức thấp, làm gia tăng sức ép đối với hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch.

Giới quan sát cho rằng các bước đi mới của Washington có thể tiếp tục tác động tới quan hệ kinh tế giữa Mỹ và một số nước đối tác có liên quan đến chuỗi cung ứng năng lượng cho Cuba, đồng thời làm nổi bật yếu tố năng lượng trong các tính toán chính sách đối ngoại hiện nay.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Theguardian.