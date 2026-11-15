Ông Trump cân nhắc kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào Iran

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Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc không tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran và lực lượng Houthi tại Yemen không có hành động khiêu khích mới. Khả năng này được đưa ra trong bối cảnh một số đồng minh khu vực khuyến nghị Washington kiềm chế, trong khi Israel tiếp tục thúc đẩy phương án quân sự.

Theo Reuters ngày 14/11, dẫn 3 nguồn tin am hiểu vấn đề, ông Trump đã đề cập khả năng tạm dừng các cuộc tấn công trong các cuộc họp với cố vấn an ninh quốc gia và sau những buổi báo cáo tình báo gần đây.

Thời gian qua, Tổng thống Trump liên tục đưa ra những tuyên bố khác nhau về hướng giải quyết xung đột, khi đe dọa tiến hành các đợt không kích mới, khi phát tín hiệu muốn chấm dứt hoạt động quân sự. Các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ nhận định ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa quyết định phương án cuối cùng đối với cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2/2026. Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cân nhắc đề nghị của một số đồng minh trong khu vực về việc không nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Mặc dù cân nhắc kiềm chế, quân đội Mỹ vẫn duy trì khả năng mở rộng hoạt động quân sự nếu cần thiết. Theo các nguồn tin am hiểu kế hoạch của Washington, một tàu sân bay thứ ba dự kiến được điều tới Trung Đông trong những ngày tới để thay thế một trong hai tàu đang hoạt động tại khu vực. Tuy nhiên, Mỹ cũng để ngỏ khả năng duy trì cả 3 tàu sân bay tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

Một trong những phương án được cân nhắc là không kích các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Tuy nhiên, do những mục tiêu này từng bị Mỹ tấn công, hiệu quả của các đợt không kích tiếp theo vẫn chưa rõ ràng. Các cơ quan tình báo Mỹ cũng nhận định việc nối lại hoạt động quân sự sẽ không làm thay đổi đáng kể lập trường của Tehran trong đàm phán.

Báo cáo tình báo trình lên Tổng thống Trump còn đề cập tình trạng dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ. Một số loại đạn dược và vũ khí chính xác tầm xa đã giảm xuống mức đáng lo ngại và chưa được bổ sung đầy đủ. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ nguồn lực để đáp ứng các mục tiêu chiến lược.

Trong khi đó, các quan chức Israel tiếp tục vận động chính quyền Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran. Ông Trump tuần này cho rằng Washington đã đạt được những gì có thể thông qua đàm phán, song chưa cho biết liệu Mỹ có nối lại các cuộc tấn công hay không.

Thanh Hằng