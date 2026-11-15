Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Ông Trump cân nhắc kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào Iran

Thanh Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc không tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran và lực lượng Houthi tại Yemen không có hành động khiêu khích mới. Khả năng này được đưa ra trong bối cảnh một số đồng minh khu vực khuyến nghị Washington kiềm chế, trong khi Israel tiếp tục thúc đẩy phương án quân sự.

Ông Trump cân nhắc kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào Iran

Tin liên quan:

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc không tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran và lực lượng Houthi tại Yemen không có hành động khiêu khích mới. Khả năng này được đưa ra trong bối cảnh một số đồng minh khu vực khuyến nghị Washington kiềm chế, trong khi Israel tiếp tục thúc đẩy phương án quân sự.

Ông Trump cân nhắc kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào Iran

Theo Reuters ngày 14/11, dẫn 3 nguồn tin am hiểu vấn đề, ông Trump đã đề cập khả năng tạm dừng các cuộc tấn công trong các cuộc họp với cố vấn an ninh quốc gia và sau những buổi báo cáo tình báo gần đây.

Thời gian qua, Tổng thống Trump liên tục đưa ra những tuyên bố khác nhau về hướng giải quyết xung đột, khi đe dọa tiến hành các đợt không kích mới, khi phát tín hiệu muốn chấm dứt hoạt động quân sự. Các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ nhận định ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa quyết định phương án cuối cùng đối với cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2/2026. Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cân nhắc đề nghị của một số đồng minh trong khu vực về việc không nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Mặc dù cân nhắc kiềm chế, quân đội Mỹ vẫn duy trì khả năng mở rộng hoạt động quân sự nếu cần thiết. Theo các nguồn tin am hiểu kế hoạch của Washington, một tàu sân bay thứ ba dự kiến được điều tới Trung Đông trong những ngày tới để thay thế một trong hai tàu đang hoạt động tại khu vực. Tuy nhiên, Mỹ cũng để ngỏ khả năng duy trì cả 3 tàu sân bay tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

Một trong những phương án được cân nhắc là không kích các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Tuy nhiên, do những mục tiêu này từng bị Mỹ tấn công, hiệu quả của các đợt không kích tiếp theo vẫn chưa rõ ràng. Các cơ quan tình báo Mỹ cũng nhận định việc nối lại hoạt động quân sự sẽ không làm thay đổi đáng kể lập trường của Tehran trong đàm phán.

Báo cáo tình báo trình lên Tổng thống Trump còn đề cập tình trạng dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ. Một số loại đạn dược và vũ khí chính xác tầm xa đã giảm xuống mức đáng lo ngại và chưa được bổ sung đầy đủ. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ nguồn lực để đáp ứng các mục tiêu chiến lược.

Trong khi đó, các quan chức Israel tiếp tục vận động chính quyền Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran. Ông Trump tuần này cho rằng Washington đã đạt được những gì có thể thông qua đàm phán, song chưa cho biết liệu Mỹ có nối lại các cuộc tấn công hay không.

Thanh Hằng

Từ khóa:

#Tấn công #Iran #Quân sự #Tổng thống mỹ donald trump #Cố vấn An ninh quốc gia #Ông trump #Quân đội Mỹ #kiềm chế #Washington #Phương án

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Italy đề xuất Đức tham gia chương trình tiêm kích GCAP

Italy đề xuất Đức tham gia chương trình tiêm kích GCAP

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Italy đã chính thức đề xuất trao cho Đức quy chế quan sát viên trong Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP) do Italy, Anh và Nhật Bản phối hợp triển khai. Động thái này nhằm tạo điều kiện để Berlin từng bước tham gia chương trình, trước...
Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 15/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi các nước thành viên tăng cường...
Israel cảnh báo nguy cơ Iran dùng UAV tấn công Tổng thống Mỹ

Israel cảnh báo nguy cơ Iran dùng UAV tấn công Tổng thống Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tình báo Israel đã cảnh báo Mỹ về khả năng Iran lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ nhằm vào Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Cảnh báo được cho là khiến Washington tăng cường các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh