Thời sự

Ông Đỗ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội vừa thống nhất bầu Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội vừa thống nhất bầu Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay, 10/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV đối với Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Trước đó, ngày 4/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã thừa ủy quyền của Bộ Chính trị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang (cũ); có trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến vừa được Quốc hội bầu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5/2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Trước khi được điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, ông Đỗ Văn Chiến có thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang (cũ), từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 2/2025, ông là Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Theo Vietnam+

Từ khóa:

#Phó Chủ tịch Quốc hội #Mặt trận Tổ quốc #Bí thư Đảng ủy #Bộ chính trị #Trung ương đảng #Ban tổ chức trung ương #Việt nam #Điều động #Đại biểu quốc hội

