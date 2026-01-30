Ông Đỗ Đức Quế được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Ngày 29/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ký Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT), giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ngày 28/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Tạ Hồng Lựu, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Đỗ Đức Quế sinh năm 1981, quê tỉnh Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành sinh học và có nhiều năm công tác tại Trường THPT Hạ Hòa; Trường THPT Thạch Kiệt và Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông được luân chuyển về Bộ GD&ĐT, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học. Đến tháng 3/2025, sau sắp xếp, ông Đỗ Đức Quế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông.

Linh Hương