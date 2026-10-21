Olaha Mạnh Đức và bài toán hàng công tuyển Việt Nam; PSG hạ gục Barca tại Champions League

5 cầu thủ Việt kiều sáng cửa khoác áo đội tuyển Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup 2030; Erik ten Hag lần đầu trải lòng về MU... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (21/10).

Olaha Mạnh Đức và bài toán hàng công tuyển Việt Nam: Lời giải hay ẩn số cho HLV Kim Sang-sik?

Tiền đạo gốc Nigeria Olaha Mạnh Đức đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam, trở thành phương án bổ sung đáng chú ý cho hàng công đang sứt mẻ của HLV Kim Sang-sik.

Olaha Mạnh Đức xứng đáng được trao cơ hội.

Dù mang đến nền tảng thể lực và khả năng càn lướt trong vòng cấm, sự thích nghi của anh với hệ thống chiến thuật chung vẫn là dấu hỏi lớn.

Nhìn từ những trường hợp trước đó như Tài Lộc hay Hoàng Hên, việc hòa nhập chưa bao giờ là điều dễ dàng. Do đó, Olaha Mạnh Đức có thể mang đến thêm lựa chọn nhân sự, nhưng để biến anh thành lời giải thực sự cho hàng công, HLV Kim Sang-sik sẽ cần nhiều thời gian và một phương án khai thác tối ưu hóa năng lực.

5 cầu thủ Việt kiều sáng cửa khoác áo đội tuyển Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup 2030

Hướng tới vòng loại World Cup 2030, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng bổ sung 5 gương mặt Việt kiều chất lượng để gia tăng sức mạnh. Ở tuyến giữa, tiền vệ Trần Thành Trung (trưởng thành từ Bulgaria) và tài năng trẻ Abdel-Amine Trần Đức Vinh (đào tạo tại Pháp) mang lại khả năng tổ chức, điều tiết lối chơi.

Kevin Phạm Ba đang chờ thủ tục nhập tịch.

Hàng phòng ngự chờ đợi sự đóng góp của trung vệ cao 1,88m Lương Chí Khải cùng hậu vệ phải Kevin Phạm Ba - người sở hữu kinh nghiệm từ bóng đá Pháp và đang chờ thủ tục nhập tịch. Trên hàng công, Bryan Ly với tốc độ và lối chơi trực diện sắc bén hứa hẹn tạo ra phương án đột biến.

Sự góp mặt của nhóm cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá lớn cho tuyển Việt Nam.

Champions League 21/10: PSG hạ gục Barca, Liverpool thắng ngược nghẹt thở, Man City hủy diệt AEK Athens

Loạt trận lượt ba vòng phân hạng Champions League diễn ra với nhiều diễn biến kịch tính và những cơn mưa bàn thắng.

Doue mở màn cho dạ tiệc tại Paris. Ảnh: PSG

Tại Paris, PSG xuất sắc đánh bại Barcelona với tỷ số 4-2 trong trận cầu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Dù Yamal và các đồng đội đã chiến đấu kiên cường, bản lĩnh của đội chủ nhà ở những phút cuối với các pha lập công của Vitinha và Fabian Ruiz đã giúp PSG giữ lại 3 điểm trọn vẹn để duy trì mạch toàn thắng.

Mac Allister (giữa) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-2 cùng Rio Ngumoha. Ảnh: AP

Trong khi đó, Liverpool trải qua 90 phút hú vía tại Anfield khi để Villarreal dẫn trước hai bàn từ sớm.

Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của sao trẻ 18 tuổi Rio Ngumoha với hai đường kiến tạo cùng cú đúp bàn thắng của Alexis Mac Allister đã giúp The Kop hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở thắng 4-3.

Foden bùng nổ với cú hat-trick. Ảnh: MCFC

Ở một diễn biến khác, Man City dễ dàng vùi dập AEK Athens 5-1. Tiền vệ Phil Foden là ngôi sao sáng nhất trận với một cú hat-trick đẳng cấp, giúp đại diện nước Anh củng cố vững chắc sức mạnh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Erik ten Hag lần đầu trải lòng về MU: Vạch trần sự thật về Ronaldo và sự thất hứa của ban lãnh đạo

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Athletic, cựu HLV Erik ten Hag đã lần đầu tiên tiết lộ chi tiết những góc khuất trong quãng thời gian dẫn dắt Manchester United.

Ten Hag cáo buộc Ronaldo không đáp ứng yêu cầu thể lực và từng khuyên đồng đội giảm cường độ tập luyện tại MU.

Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết Cristiano Ronaldo từng khiến ông thất vọng vì không đáp ứng được yêu cầu về cường độ thể lực, đồng thời tiết lộ văn hóa độc hại và quyền lực cầu thủ đã cản trở đội bóng.

Ten Hag khẳng định từng muốn MU chiêu mộ Harry Kane và Declan Rice để nâng chất lượng đội hình, nhưng cả hai thương vụ đều không thành công.

Bên cạnh đó, Ten Hag cũng công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU vì thất hứa trong chiến lược chuyển nhượng, đặc biệt là việc tự ý bán Scott McTominay dù ông muốn giữ lại, cũng như không chịu chiêu mộ Harry Kane hay Declan Rice.

Dù đã bị sa thải, chiến lược gia người Hà Lan vẫn khẳng định không hối tiếc và nhấn mạnh MU cần một chiến lược rõ ràng cùng sự kiên nhẫn thay vì liên tục thay tướng.

HS