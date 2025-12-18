Nữ giáo viên trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Hoằng Thanh vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hoằng Hóa tổ chức xác minh và phối hợp trao trả số tiền 100 triệu đồng cho chủ tài khoản chuyển khoản nhầm.

Trao trả 100 triệu đồng cho anh Trịnh Văn Mẫn tại trụ sở Công an xã Hoằng Thanh.

Theo đó, ngày 11/12, chị Lê Thị Tình, sinh năm 1973 trú tại thôn 6, xã Hoằng Thanh, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Ngọc, bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một tài khoản lạ, không quen biết, chuyển vào tài khoản của mình.

Ngay sau khi nhận được thông báo chuyển khoản, chị Tình đã đến Công an xã Hoằng Thanh trình báo sự việc, đồng thời đề nghị lực lượng Công an hỗ trợ xác minh để nhanh chóng trả lại số tiền trên cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoằng Thanh đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Hoằng Hóa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin giao dịch.

Kết quả xác định, người thực hiện giao dịch chuyển nhầm tiền là anh Trịnh Văn Mẫn, sinh năm 1988, trú tại thôn Lê Lợi, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xác minh chính xác chủ nhân của số tiền, Công an xã Hoằng Thanh đã khẩn trương liên hệ và hướng dẫn anh Mẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để nhận lại số tài sản của mình theo đúng quy định.

Chiều 12/12, tại trụ sở Công an xã Hoằng Thanh, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Lê Thị Tình đã trực tiếp trao trả đầy đủ 100 triệu đồng cho anh Trịnh Văn Mẫn.

Linh Hương