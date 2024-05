Công an xã Nam Giang (Thọ Xuân) trao trả 110 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Công an xã Nam Giang (Thọ Xuân) vừa xác minh, trao trả số tiền 110 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Công an xã Nam Giang và anh Phạm Ngọc Huy trao trả lại số tiền cho ông Nguyễn Văn Thắng.

Trước đó, Công an xã Nam Giang tiếp nhận tin báo của anh Phạm Ngọc Huy, sinh năm 1991, trú tại thôn Phố Neo, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, có một tài khoản lạ thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đứng tên Nguyễn Văn Thắng, chuyển nhầm số tiền 110 triệu đồng vào tài khoản của anh Huy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Giang đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1961, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Công an xã Nam Giang đã liên hệ với ông Thắng mời đến trụ sở Công an xã và tiến hành thủ tục trao trả lại số tiền nói trên.

Đỗ Duy Nhã (CTV)