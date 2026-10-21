Nữ bác sĩ mang hy vọng cho người ung thư

Giản dị trong cuộc sống, tận tụy với công việc và luôn trăn trở trước nỗi đau của người bệnh, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngần, Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của ngành y tế xứ Thanh. Bằng tài năng, y đức và niềm say mê nghiên cứu khoa học, chị cùng các đồng nghiệp đã không ngừng tìm tòi, đưa nhiều tiến bộ kỹ thuật hiện đại vào ứng dụng thực tiễn, giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến nhất ngay tại quê hương.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngần chủ trì buổi giao ban triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại khoa.

Khác với các bác sĩ lâm sàng trực tiếp điều trị nơi buồng bệnh, công việc của người thầy thuốc giải phẫu bệnh gắn liền với kính hiển vi và từng lát cắt mô bệnh phẩm. Bác sĩ Ngần cho biết: “Giải phẫu bệnh chính là “thước đo chuẩn mực” để đưa ra chẩn đoán sau cùng về bản chất tổn thương, là cơ sở khoa học cốt lõi giúp các bác sĩ lâm sàng xây dựng phác đồ điều trị chính xác, hiệu quả nhất cho từng ca bệnh. Công việc đòi hỏi tính cẩn trọng, tỉ mỉ và độ chuẩn xác tuyệt đối; bởi chỉ một nhận định chưa chính xác cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn hướng điều trị, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người bệnh”.

Không chỉ là một người thầy thuốc tận tâm, bác sĩ Nguyễn Thị Ngần còn là hạt nhân nòng cốt, tiên phong trong phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trước đây, bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III, IV trên địa bàn tỉnh chủ yếu phải điều trị bằng các phương pháp cổ điển như xạ trị, hóa chất với hiệu quả hạn chế và nhiều tác dụng phụ. Nếu muốn tiếp cận liệu pháp điều trị trúng đích, người bệnh bắt buộc phải chuyển tuyến ra các bệnh viện tuyến Trung ương để làm xét nghiệm sinh học phân tử. Chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi trở thành gánh nặng đối với không ít gia đình.

Thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi của người bệnh, bác sĩ Ngần đã dày công nghiên cứu đề tài khoa học: “Đánh giá tình trạng đột biến gen EGFR ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III, IV tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa”. Đề tài được triển khai thành công, đưa bệnh viện trở thành cơ sở y tế đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử xác định đột biến gen EGFR bằng phương pháp PCR kết hợp lai đầu dò đặc hiệu. Kỹ thuật có độ nhạy, độ đặc hiệu cao, tầm soát tới 30 dạng đột biến gen thường gặp, tạo cơ sở khoa học để bác sĩ lựa chọn liệu pháp điều trị nhắm trúng đích cho người bệnh.

Phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn điều trị, sáng kiến của bác sĩ Ngần đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt cho người dân xứ Thanh. Từ năm 2023 đến nay, hàng trăm bệnh nhân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại quê nhà và được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Không còn phải chuyển tuyến, người bệnh rút ngắn được thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí ăn ở, đi lại tốn kém và sớm tiếp cận phác đồ điều trị kịp thời. Kỹ thuật duy trì thường quy tại bệnh viện làm lợi từ 600 đến 700 triệu đồng mỗi năm, đồng thời giảm tải đáng kể cho y tế tuyến trên.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngần cùng đồng nghiệp hội chẩn ca bệnh khó trên kính hiển vi 5 đầu.

Đối với bác sĩ Ngần, mỗi kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Chính quan niệm đó đã thôi thúc chị không ngừng tìm tòi, đổi mới trong công việc. Từ năm 2019 đến nay, nữ bác sĩ trẻ đã làm chủ nhiệm 6 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, được hội đồng chuyên môn đánh giá, xếp loại xuất sắc và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp, ung thư vú, ung thư phổi, như: “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, siêu âm và đối chiếu kết quả tế bào học chọc hút kim nhỏ và mô bệnh học ung thư biểu mô vú tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa”; “Xác định giá trị của phương pháp tế bào học trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa”... Chị cũng là tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp chí Y học Việt Nam và thường xuyên tham gia báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành toàn quốc.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ ấy, nhiều năm liền Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Giám đốc Sở Y tế tặng nhiều bằng khen, giấy khen; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Những nỗ lực thầm lặng của chị không chỉ khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ y, bác sĩ xứ Thanh, mà còn lan tỏa sâu rộng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Thanh Huê