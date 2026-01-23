NSND Quốc Hưng kể về lịch sử đất nước bằng tác phẩm trường ca hoành tráng

Không chỉ là một MV ca nhạc, “Đất nước hôm nay” với độ dài hơn 8 phút như một bản “đại tự sự” về hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và hướng tới tương lai của đất nước trong nhịp sống đương đại.

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng (giữa) hiện là Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Hà Hải Dương/Vietnam+)

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng và nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung chính thức giới thiệu MV đến khán giả.

Ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, MV “Đất nước hôm nay” được xây dựng như một chỉnh thể nghệ thuật nghiêm cẩn, kết hợp âm nhạc, giọng hát và hình ảnh theo tư duy trường ca - đại hợp xướng hiện đại, hướng tới việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân bằng cảm xúc lắng đọng.

Trường ca “Đất nước hôm nay” gồm 6 chương, mỗi chương đảm nhiệm một vai trò riêng trong tiến trình tư tưởng. Từ không gian cội nguồn thiêng liêng, qua những thử thách của lịch sử, đến hình ảnh đất nước đang vươn mình phát triển, hội nhập và hướng tới tương lai, tác phẩm tạo nên một dòng chảy liền mạch, có chủ đích.

Âm nhạc mang màu sắc trang nghiêm, giàu tính chính ca nhưng không khô cứng. Giai điệu được kiểm soát chặt chẽ, có những đoạn mở rộng không gian cảm xúc, có những đoạn dừng lại như để người nghe suy ngẫm. Sự chặt chẽ trong cấu trúc âm nhạc giúp tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một ca khúc thông thường, tiến gần hơn tới hình thức trường ca có “kiến trúc” tư tưởng rõ ràng.

Theo nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung, hình thức ca khúc phổ biến với khuôn khổ 2 đoạn hay 3 đoạn vẫn chưa đủ để diễn đạt trọn vẹn những suy tư về đất nước mà anh ấp ủ.

Chính cảm giác thiếu hụt đó đã thôi thúc anh tìm đến cấu trúc trường ca - đại hợp xướng, một hình thức cho phép nhiều giọng nói cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất: Giọng của lịch sử, của đời sống, của cộng đồng và của từng con người cụ thể.

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, ca sỹ Thu Hằng cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện trường ca 'Đất nước hôm nay.'

Việc lựa chọn Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng và ca sỹ Thu Hằng thể hiện tác phẩm cũng nằm trong tinh thần đó. Giọng bass trầm vững chãi của Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng mang đến chiều sâu nghi lễ, sự trang nghiêm cho những đoạn mang tính tuyên ngôn, trong khi giọng hát mềm mại, nữ tính của Thu Hằng giúp tác phẩm giữ được hơi thở đời sống, tránh khô cứng.

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng cho biết việc anh nhận lời thể hiện ca khúc trước hết xuất phát từ sự tin cậy và gắn bó nghề nghiệp lâu năm với nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung.

“Khi cất giọng hát, tôi cảm nhận rất rõ hành trình của đất nước, từ khi hình thành bằng máu và nước mắt, qua những năm tháng cha ông kiên cường chống ngoại xâm, cho đến giai đoạn đổi mới, xây dựng và học tập để vươn lên mạnh mẽ như hôm nay,” Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng bày tỏ.

Việc MV ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV càng làm cảm xúc ấy trở nên trọn vẹn.

Đạo diễn Anh Quân và êkip đã làm việc 20 tiếng/ngày để kịp hoàn thiện MV chào mừng Đại hội Đảng./.

