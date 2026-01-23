Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

NSND Quốc Hưng kể về lịch sử đất nước bằng tác phẩm trường ca hoành tráng

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Không chỉ là một MV ca nhạc, “Đất nước hôm nay” với độ dài hơn 8 phút như một bản “đại tự sự” về hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và hướng tới tương lai của đất nước trong nhịp sống đương đại.

NSND Quốc Hưng kể về lịch sử đất nước bằng tác phẩm trường ca hoành tráng

Không chỉ là một MV ca nhạc, “Đất nước hôm nay” với độ dài hơn 8 phút như một bản “đại tự sự” về hành trình hình thành, đấu tranh, dựng xây và hướng tới tương lai của đất nước trong nhịp sống đương đại.

NSND Quốc Hưng kể về lịch sử đất nước bằng tác phẩm trường ca hoành tráng

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng (giữa) hiện là Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Hà Hải Dương/Vietnam+)

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng và nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung chính thức giới thiệu MV đến khán giả.

Ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, MV “Đất nước hôm nay” được xây dựng như một chỉnh thể nghệ thuật nghiêm cẩn, kết hợp âm nhạc, giọng hát và hình ảnh theo tư duy trường ca - đại hợp xướng hiện đại, hướng tới việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân bằng cảm xúc lắng đọng.

Trường ca “Đất nước hôm nay” gồm 6 chương, mỗi chương đảm nhiệm một vai trò riêng trong tiến trình tư tưởng. Từ không gian cội nguồn thiêng liêng, qua những thử thách của lịch sử, đến hình ảnh đất nước đang vươn mình phát triển, hội nhập và hướng tới tương lai, tác phẩm tạo nên một dòng chảy liền mạch, có chủ đích.

Âm nhạc mang màu sắc trang nghiêm, giàu tính chính ca nhưng không khô cứng. Giai điệu được kiểm soát chặt chẽ, có những đoạn mở rộng không gian cảm xúc, có những đoạn dừng lại như để người nghe suy ngẫm. Sự chặt chẽ trong cấu trúc âm nhạc giúp tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một ca khúc thông thường, tiến gần hơn tới hình thức trường ca có “kiến trúc” tư tưởng rõ ràng.

Theo nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung, hình thức ca khúc phổ biến với khuôn khổ 2 đoạn hay 3 đoạn vẫn chưa đủ để diễn đạt trọn vẹn những suy tư về đất nước mà anh ấp ủ.

Chính cảm giác thiếu hụt đó đã thôi thúc anh tìm đến cấu trúc trường ca - đại hợp xướng, một hình thức cho phép nhiều giọng nói cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất: Giọng của lịch sử, của đời sống, của cộng đồng và của từng con người cụ thể.

NSND Quốc Hưng kể về lịch sử đất nước bằng tác phẩm trường ca hoành tráng

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng, ca sỹ Thu Hằng cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện trường ca 'Đất nước hôm nay.'

Việc lựa chọn Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng và ca sỹ Thu Hằng thể hiện tác phẩm cũng nằm trong tinh thần đó. Giọng bass trầm vững chãi của Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng mang đến chiều sâu nghi lễ, sự trang nghiêm cho những đoạn mang tính tuyên ngôn, trong khi giọng hát mềm mại, nữ tính của Thu Hằng giúp tác phẩm giữ được hơi thở đời sống, tránh khô cứng.

Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng cho biết việc anh nhận lời thể hiện ca khúc trước hết xuất phát từ sự tin cậy và gắn bó nghề nghiệp lâu năm với nhạc sỹ Nguyễn Thành Trung.

“Khi cất giọng hát, tôi cảm nhận rất rõ hành trình của đất nước, từ khi hình thành bằng máu và nước mắt, qua những năm tháng cha ông kiên cường chống ngoại xâm, cho đến giai đoạn đổi mới, xây dựng và học tập để vươn lên mạnh mẽ như hôm nay,” Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng bày tỏ.

Việc MV ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV càng làm cảm xúc ấy trở nên trọn vẹn.

Đạo diễn Anh Quân và êkip đã làm việc 20 tiếng/ngày để kịp hoàn thiện MV chào mừng Đại hội Đảng./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Tác phẩm #Lịch sử #Nhân dân #Hành trình #Tương lai #Trung Chính #Đại hội đảng #hôm nay #Đấu tranh #hướng tới

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Sớm trùng tu nghè cổ bên bờ sông Mã

Sớm trùng tu nghè cổ bên bờ sông Mã

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nghè cổ Nguyệt Viên, phường Nguyệt Viên là di tích có hơn 400 năm tuổi, thờ Thành hoàng làng - công chúa Mai Hoa, cùng 18 vị tiến sĩ đỗ đạt, đang xuống cấp ở nhiều hạng mục. Trước nguy cơ trên, người dân địa phương mong các cơ quan chức năng sớm có...
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” diễn ra tại bốn địa danh lịch sử

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” diễn ra tại bốn địa danh lịch sử

Văn hóa - Giải trí
Sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó để đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc: Xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động lực lượng to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho...
Về sự khác nhau giữa hai cuốn từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (phần 2)

Về sự khác nhau giữa hai cuốn từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (phần 2)

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Tóm tắt phần 1: Chúng tôi đã chỉ ra sự khác nhau giữa Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ - Hoàng Phê chủ biên) gọi tắt là bản Hoàng Phê - Viện Ngôn ngữ và Từ điển tiếng Việt (Trung tâm Từ điển học Vietlex - Hoàng Phê chủ biên) gọi tắt là Hoàng Phê - Vietlex:
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh