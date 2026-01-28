Nông dân làm giàu từ mô hình trang trại

Năng động, dám nghĩ, dám làm, ông Đinh Sỹ Tuấn ở tổ dân phố 6, phường Đông Sơn đã từng bước xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, gia đình ông Tuấn sở hữu hơn 1ha bưởi trồng tập trung với 700 gốc bưởi Diễn và bưởi Tân Lạc. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất theo hướng VietGAP, nhiều năm liền vườn bưởi của gia đình cho thu hoạch ổn định, chất lượng quả bảo đảm, mang lại nguồn thu nhập bền vững. Mô hình trồng bưởi kết hợp chăn nuôi của ông Tuấn đang trở thành điểm sáng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn phường Đông Sơn.

Trang trại trồng cây ăn quả của ông Đinh Sỹ Tuấn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước khi gắn bó với sản xuất nông nghiệp, ông Tuấn từng là người buôn bán trâu, bò và lúa gạo có tiếng trong vùng. Những chuyến hàng ngược xuôi từ Thanh Hóa ra các tỉnh phía Bắc đã giúp gia đình ông có cuộc sống khá giả. Tuy nhiên, nhận thấy hoạt động buôn bán phụ thuộc nhiều vào thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiếu tính ổn định lâu dài, ông sớm ấp ủ ý định chuyển hướng sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.

Năm 2006, khi địa phương triển khai chủ trương dồn điền, đổi thửa, gia đình ông Tuấn mạnh dạn tham gia và nhận hơn 1ha đất tại vùng kinh tế tập trung. Đây vốn là khu đất bỏ hoang, hạ tầng chưa đồng bộ, điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn. Để có mặt bằng canh tác, ông phải vay vốn đầu tư thuê máy móc san ủi, cải tạo đất, làm hệ thống đường nội đồng, mương thoát nước nhằm phục vụ sản xuất lâu dài. Giai đoạn đầu, gia đình ông trồng lúa, hoa màu nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Không nản chí, với quyết tâm làm giàu từ nông nghiệp, ông Tuấn tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật do địa phương và các ngành chức năng tổ chức; đồng thời chủ động tìm hiểu kiến thức qua sách báo, internet và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trang trại hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Qua quá trình tìm hiểu thực tế, ông nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương phù hợp với phát triển cây ăn quả lâu năm, đặc biệt là cây bưởi.

Năm 2012, ông Tuấn mạnh dạn chuyển hướng sang trồng bưởi theo quy trình VietGAP. Sau khi được các chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn tỉ mỉ về kỹ thuật chọn giống, làm đất, bón phân và chăm sóc cây trồng, gia đình ông trồng thử nghiệm giống bưởi Diễn và bưởi Tân Lạc. Bên cạnh đó, ông kết hợp chăn nuôi lợn, bò sinh sản, gà, vịt nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tăng thêm nguồn thu và lấy phân hữu cơ phục vụ sản xuất. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, chăm sóc đúng quy trình, vườn bưởi của gia đình ông Tuấn luôn sinh trưởng tốt, cho quả đều, mẫu mã đẹp, được thị trường ưa chuộng.

Ông Tuấn cho biết: Mặc dù vốn đầu tư ban đầu cho vườn bưởi khá lớn, song bù lại cây bưởi có tuổi thọ cao, có thể cho thu hoạch nhiều năm mà chất lượng quả vẫn bảo đảm. Quá trình trồng và chăm sóc không tốn quá nhiều công lao động, phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình. Mùa thu hoạch bưởi thường bắt đầu từ cuối tháng 10 âm lịch. Trung bình, với 700 gốc bưởi, mỗi vụ gia đình ông Tuấn thu được khoảng trên 10.000 quả. Với giá bán dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/quả, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi 400 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho 6 lao động tại địa phương.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tuấn còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội tại địa phương. Hiện ông là chi hội trưởng chi hội nông dân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tổ dân phố 6, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Với tinh thần cần cù, sáng tạo và ý chí vươn lên, mô hình trang trại của ông Đinh Sỹ Tuấn đã khẳng định hiệu quả rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê