Nông dân khởi nghiệp thành công trên nền tảng số

Với sự kiên trì, nỗ lực vươn lên, chị Nguyễn Thị Thủy, xã Trung Chính đã có thu nhập cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Chị là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên của người nông dân trong thời kỳ mới.

Chị Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc HTX tiểu thủ công nghiệp Giáp Thủy giới thiệu sản phẩm có lượng đặt hàng lớn trên các sàn thương mại điện tử.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, quanh năm bám vào ruộng vườn, những năm đầu khi mới lập gia đình, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Vợ chồng chị Thủy đã phải xoay xở rất nhiều nghề để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Trăn trở, băn khoăn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế để cải thiện đời sống.

Từ việc đi làm thuê cho các đơn vị tổ chức các sự kiện đám cưới, sau một thời gian, chị nhận thấy mô hình làm các đồ như tháp rượu, bộ bọc bàn ghế, thùng đựng phong bì... có thể phát triển và có thị trường tiêu thụ lớn. Từ số vốn tích lũy bao năm khó nhọc, vất vả và được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tín chấp với ngân hàng chính sách, chị Thủy bàn với chồng đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, kinh doanh, tìm hiểu quy cách nhập nguyên liệu và tự mày mò trên mạng về cách thức triển khai.

Với số vốn nhỏ ban đầu, chị nhập từng ít nguyên liệu làm thử, trực tiếp làm và sản phẩm được tiêu thụ khá tốt ra thị trường. Bắt nhịp với chuyển đổi số, chị đã tiếp cận sử dụng các sàn thương mại điện tử, như lazada, shopee và các mạng xã hội như youtube, facebook, zalo để quảng bá sản phẩm của mình và nhanh chóng nhận được đặt hàng từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước, đơn hàng cứ thế liên tục tăng.

Vừa làm, vừa đầu tư, năm 2024, chị thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp Giáp Thủy, tạo việc làm cho 15 đến 20 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Trải qua gần 2 năm hình thành và phát triển, HTX luôn nỗ lực hết mình phục vụ tới tay khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Hiện nay, các sản phẩm này đã có mặt khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc và cả nước ngoài. HTX luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm qua từng giai đoạn.

Ngoài làm kinh tế giỏi, chị Thủy còn là hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân xã Trung Chính. Chị luôn tích cực, năng nổ, nhiệt tình tham gia các phong trào do hội các cấp phát động. Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế của bản thân, giúp đỡ hết mình cho những hội viên trong thôn, xã để cùng nhau làm giàu. Đặc biệt, khi xã đẩy nhanh tiến độ về đích NTM kiểu mẫu, chị cùng các hội viên nông dân trong thôn, xã chung tay, góp sức, tham gia nhiều hoạt động thiết thực, như: xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”; quét dọn đường làng, ngõ xóm đảm bảo tiêu chí môi trường; nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch”...

Bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Chính, cho biết: “Nhờ sự chăm chỉ, cần cù lao động, sản xuất nên hiện tại kinh tế của gia đình chị Thủy đã ổn định, từ hộ nghèo vươn lên thành hộ khá, giàu. Ngoài ra, chị còn là hội viên nòng cốt của hội. Mọi hoạt động của hội chị đều tham gia rất nhiệt tình”.

Với quyết tâm không ngại khó khăn vươn lên làm giàu, mô hình kinh tế của chị Thủy ngày càng phát triển, không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình mà còn là động lực để nhiều hội viên nông dân trong xã học tập, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nhiều năm liền, gia đình chị đạt hộ nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, được các cấp biểu dương, khen thưởng; chị vinh dự là một trong những điển hình học tập và làm theo Bác.

Bài và ảnh Tuấn Khoa