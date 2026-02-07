Nơi lưu giữ “mảnh hồn quê” Bắc bộ

Ở xã Yên Trường, Làng du lịch Yên Trung hiện lên như một khoảng lặng giữa miền quê xứ Thanh đang chuyển mình mạnh mẽ. Không ồn ào, náo nhiệt, làng du lịch chinh phục du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi, gợi nhớ hình ảnh làng quê Bắc bộ xưa.

Nếp nhà Bắc bộ truyền thống ở Làng du lịch Yên Trung.

Đến với Làng du lịch Yên Trung, du khách như được trở về với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. Những nếp nhà được phục dựng theo lối kiến trúc truyền thống, sân gạch đỏ, phên nứa che mưa nắng, chum nước mưa bên gốc cau già, bếp rơm... không chỉ tái hiện sinh hoạt đời thường của làng quê Bắc bộ, mà còn kể câu chuyện về một không gian văn hóa từng hiện hữu bền bỉ qua bao thăng trầm lịch sử. Mỗi góc nhỏ trong làng đều được chăm chút, sắp đặt có chủ ý, vừa giữ được hồn cốt xưa, vừa tạo cảm giác thân thuộc, ấm áp cho du khách.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện không gian, Làng du lịch Yên Trung còn hướng tới việc tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm đời sống văn hóa làng quê Bắc bộ xưa. Du khách có thể tham gia những công việc quen thuộc của nhà nông như tát nước bắt cá, xay lúa, giã gạo, nấu cơm bếp củi, làm bánh truyền thống... hay chăm sóc vườn rau, ao cá. Những trải nghiệm tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành điểm nhấn, giúp du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị của lao động, của nếp sống làng quê xưa.

Nếu đã từng một lần lưu trú ở đây, du khách có thể thấy sức hấp dẫn của Làng du lịch Yên Trung còn đến từ không gian văn hóa cộng đồng được gìn giữ và phát huy. Các hoạt động sinh hoạt dân gian, trò chơi truyền thống, chiếu phim ngoài trời được tổ chức định kỳ, tạo nên bầu không khí sinh động, gắn kết con người với nhau. Đây cũng là cách để những giá trị văn hóa phi vật thể của làng quê Bắc bộ được trao truyền một cách tự nhiên, không gượng ép.

Chia sẻ cảm nhận trong chuyến trải nghiệm của mình tại đây, chị Nguyễn Thị Hạnh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Yên Trung mang lại cảm giác rất khác. Không gian và mọi thứ ở đây đều gần gũi, chân thật. Chỉ cần ngồi bên hiên nhà, nghe tiếng gió, mùi rơm rạ, tôi đã thấy như được trở về tuổi thơ ở quê ngoại mình ngày xưa”.

Trong định hướng phát triển, Làng du lịch Yên Trung không chạy theo số lượng du khách mà chú trọng nâng cao chất lượng trải nghiệm, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Giám đốc điều hành Làng du lịch Yên Trung Nguyễn Chiến Thắng, cho biết: “Du lịch ở đây không phải là xây dựng những công trình lớn, hiện đại, mà là giữ lại những giá trị truyền thống, để du khách đến và cảm nhận bằng sự tĩnh lặng, chậm rãi. Vì vậy, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Làng du lịch Yên Trung sẽ triển khai rất nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với tết cổ truyền. Cùng với các trò chơi dân gian, ngày 26 tháng Chạp tại làng sẽ tổ chức gói bánh chưng, giò, nem... vừa phục vụ nhu cầu ăn uống của khách lưu trú, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách; từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán sẽ tổ chức “Chợ quê”. Ngoài ra, không gian tết xưa sẽ được tái hiện với cây nêu, mâm ngũ quả, câu đối đỏ, bánh chưng xanh... Các hoạt động này không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn góp phần giáo dục, truyền dạy những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc”.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh du lịch trải nghiệm lên ngôi, du lịch nông thôn ngày càng được ưa chuộng, mô hình Làng du lịch Yên Trung đã và đang “được lòng” đông đảo du khách. Không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương, điểm đến này còn mở ra cơ hội để người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, nâng cao thu nhập, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, gắn với XDNTM nâng cao.

Tuy nhiên, để Làng du lịch Yên Trung thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, lâu dài, việc giữ gìn bản sắc là yếu tố then chốt. Điều này đòi hỏi sự chung tay của chính quyền địa phương, đơn vị quản lý và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường, duy trì nếp sống văn hóa làng quê, tránh xu hướng thương mại hóa quá mức. Chỉ khi “hồn quê” được giữ trọn vẹn, làng du lịch mới có thể chạm đến cảm xúc thực sự của du khách.

