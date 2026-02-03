Nối lại mạch giao thông khu vực miền núi

Nối lại mạch giao thông khu vực miền núi

Những ngày này, trên các cung đường miền núi xứ Thanh, công nhân ngành xây dựng đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra cho hệ thống giao thông, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết.

Thi công, khắc phục sạt lở tại Km130+00 Quốc lộ 217.

Năm 2025, ảnh hưởng của các cơn bão số 3, số 5 đã gây mưa lớn, làm nhiều tuyến đường miền núi của tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở, ngập lụt và hư hỏng nghiêm trọng. Trong khi công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn chưa được triển khai, bão số 10 tiếp tục xảy ra khiến hạ tầng giao thông đường bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Qua tổng hợp của Sở Xây dựng, chỉ tính cơn bão số 5 và số 10 đã khiến khoảng 4.500 vị trí ở một số tuyến đường khu vực miền núi của tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều vị trí trên Quốc lộ 16, Quốc lộ 217 và Quốc lộ 47 như nền, mặt đường, tứ nón cầu bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng... Tại một số vị trí qua địa bàn các xã Mường Lát, Quan Sơn, Thường Xuân..., đất, đá sạt lở với khối lượng lớn, gây ách tắc cục bộ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã yêu cầu Ban Bảo trì công trình giao thông và các đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương kiểm tra, rà soát các vị trí sạt lở, phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng phương án khắc phục. Trong đó, ưu tiên xử lý sớm các tuyến quốc lộ trọng điểm có đông người và phương tiện qua lại.

Với tinh thần “đảm bảo an toàn giao thông, khẩn trương thông đường trở lại trong thời gian sớm nhất”, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh ban hành lệnh khắc phục khẩn cấp, đột xuất một số vị trí bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc đường... Đồng thời, huy động máy móc, nhân lực, tăng ca, tăng kíp nhanh chóng hót đất sạt, xử lý ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.

Ông Hoàng Văn Tuyển, Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng cho biết: Trong số 4.500 vị trí sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, đến nay công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt trên 70%. Hiện tại, Ban đang tiếp tục chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn về vật liệu, tìm kiếm, chấp nhận mua với giá cao, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu cơ bản khắc phục xong trước Tết Nguyên đán 2026.

Tại Km130+00 Quốc lộ 217 qua địa bàn xã Trung Hạ, từ công nhân cảnh giới, lái máy xúc, đến chỉ huy công trường... tất cả đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, cắt cơ, hạ tải cung trượt..., quyết tâm khắc phục kiên cố vị trí sạt lở taluy dương, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Nhân dân đi lại.

“Đơn vị được giao quản lý trên 100km Quốc lộ 217. Cơn bão số 5 và số 10 khiến trên tuyến có hàng trăm vị trí sạt lở taluy dương và 20 vị trí sạt lở taluy âm. Nhiều vị trí cung trượt dài, chiếm gần 1/3 mặt đường..., chúng tôi đã huy động hàng chục máy móc, nhân lực thi công, khắc phục cơ bản xong 16 vị trí, còn 4 vị trí đơn vị đang tranh thủ thời tiết tạnh ráo, tiến hành thi công, bằng mọi giá hoàn thành vào ngày 8/2 tới đây”, ông Lê Văn Chức, Hạt trưởng Hạt quản lý giao thông 2, Công ty CP Quản lý đường bộ II Thanh Hóa chia sẻ.

Còn tại Km142+200 Quốc lộ 217, ảnh hưởng của bão số 10 đã làm sạt lở, cuốn trôi toàn bộ phần kè trái tuyến đường dẫn đầu cầu Quan Sơn, tạo hàm ếch có nguy cơ ăn vào phần mặt đường của quốc lộ. Sau khi Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương phê duyệt công trình thuộc danh mục xử lý khẩn cấp, đơn vị thi công đã tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Ông Mai Văn Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần giao thông Thạch Thành cho biết: Hiện đơn vị đang tập tung triển khai thi công với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm” và đã hoàn thành 50% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2026.

Với nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của đơn vị quản lý xây dựng, thi công, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn miền núi của tỉnh Thanh Hóa đang dần được khôi phục, không chỉ đảm bảo giao thông êm thuận, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương.

