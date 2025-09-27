Niềm vui người cao tuổi được trợ cấp hưu trí xã hội

Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội (gọi tắt là Nghị định 176) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là món quà giúp họ giảm khó khăn trong cuộc sống mà còn là động lực tinh thần để họ sống vui, sống khỏe quãng thời gian tuổi già.

Ông Mai Đình Thêm (bên phải), thôn Nga Long, xã Tượng Lĩnh vui mừng vì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nghị định 176 có hiệu lực thi hành cũng là lúc bà Lê Thị Mậu, thôn 2 Nguyệt Lãng, xã Thiệu Trung bước sang tuổi 75. Nhận được thông tin, tuyên truyền từ chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội về đối tượng và điều kiện, mức trợ cấp và trình tự trợ cấp hưu trí xã hội, bà Mậu vui mừng, phấn khởi, chuẩn bị giấy tờ và nhờ người thân chở đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục để được hưởng trợ cấp. Với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của cán bộ, công chức, bà Mậu nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, nhận quyết định hưởng trợ cấp. Đến nay, bà được chi trả 2 tháng trợ cấp hưu trí xã hội với số tiền 500.000 đồng/người/tháng, cùng với đó là thẻ bảo hiểm y tế miễn phí dành cho người cao tuổi.

Vừa nhận được số tiền trợ cấp tháng 8, bà Mậu phấn khởi, cho biết: “Vợ chồng tôi không có lương hưu, trước đây cuộc sống chủ yếu dựa vào quán sửa xe đạp của chồng, tiết kiệm lắm mới đủ ăn. Thế nhưng, từ năm 2019 chồng tôi bị tai biến, sức khỏe giảm sút hẳn, đi lại cũng khó khăn, không thể duy trì công việc này nên sinh hoạt gia đình chủ yếu trông chờ vào hưởng trợ cấp xã hội của chồng là 1 triệu đồng/tháng. Qua thông tin của thôn, khi biết bản thân tôi đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội với số tiền 500.000 đồng/tháng theo Nghị định 176 và lại có thêm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tôi mừng lắm. Với tôi, số tiền này không chỉ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho vợ chồng tôi trong những năm tháng tuổi già”.

Qua thống kê, rà soát, trên địa bàn xã Thiệu Trung có 434 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Bà Lê Thị Bình, cán bộ bảo trợ xã hội, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thiệu Trung, cho biết: Sau khi Nghị định 176 có hiệu lực, phòng đã tham mưu với UBND xã các văn bản chỉ đạo việc rà soát các đối tượng đủ điều kiện được thụ hưởng và thông tin chính sách mới đến người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, như trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp thôn/khu phố..., qua đó đảm bảo người dân đều nắm rõ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tương tự, tại xã Tượng Lĩnh, ngay sau khi Nghị định 176 có hiệu lực, để chi trả trợ cấp đúng đối tượng, trong quá trình lập hồ sơ cán bộ, công chức xã luôn thận trọng, rà soát kỹ lưỡng, không để sót người cao tuổi thuộc diện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ông Lê Anh Thế, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tượng Lĩnh, cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả, UBND xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, công an xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn phối hợp với các đoàn thể rà soát các trường hợp người cao tuổi đủ điều kiện để tổng hợp lập danh sách thẩm định và hỗ trợ trợ cấp hưu trí xã hội. Trong quá trình thực hiện, với những trường hợp người cao tuổi gặp khó khăn trong vấn đề đi lại hoặc ghi chép hồ sơ, tổ công tác sẽ đến trực tiếp nhà để phối hợp với người thân hỗ trợ làm thủ tục hưởng trợ cấp xã hội cho người dân. Đến nay, toàn xã có 241 người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định 176 và đều được chi trả tiền trợ cấp kịp thời, đúng quy định”.

Ông Mai Đình Thêm (78 tuổi), thôn Nga Long, xã Tượng Lĩnh, chia sẻ: “Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, hay ốm đau, chủ yếu sống dựa vào nguồn hỗ trợ của các con, nay được nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ Nghị định 176, vợ chồng tôi mừng lắm. Với số tiền 1 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng cũng giúp trang trải nhiều việc trong cuộc sống, gia đình tôi cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước”.

Vui mừng, phấn khởi - đó là tâm trạng chung của nhiều người cao tuổi như bà Mậu, ông Thêm và rất nhiều người cao tuổi khác khi nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội. Đây không chỉ là món quà giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn là động lực tinh thần to lớn để họ sống vui, sống khỏe tuổi già cùng những người thân yêu xung quanh.

Chính sách hỗ trợ hưu trí xã hội theo Nghị định 176 là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước với người cao tuổi, đặc biệt là những trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Theo Nghị định 176 quy định đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là công dân Việt Nam đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định 176. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định, mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng là 500.000 đồng/người. Với số tiền này sẽ giúp họ có thêm nguồn hỗ trợ để trang trải cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

