Niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân vào những quyết sách mới của Đảng

Những ngày đầu năm 2026, trong tiết trời ấm áp, thành phố Huế rộn ràng chuẩn bị các công việc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trên các tuyến đường trung tâm của thành phố như: Lê Lợi, Hùng Vương, Hà Nội, Lê Duẩn... sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cùng hàng loạt băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ngập tràn khắp nơi.

Sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cùng hàng loạt băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Không khí đoàn kết, phấn khởi lan tỏa từ đường phố đến từng nếp nhà. Người dân Cố đô bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng - dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kỳ vọng từ cử tri lão thành cách mạng

Từng là đại biểu Quốc hội liên tục trong ba khóa VII, VIII và IX, ứng cử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế), ông Nguyễn Đình Ngộ (90 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) rất phấn khởi và tự hào khi Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra. Ông Ngộ phấn khởi chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng ta đã kiên định lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra.

Trải qua những giai đoạn khó khăn, càng chứng minh tính ưu việt và sự đúng đắn của Đảng. Đảng luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, thường xuyên lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhân dân, thực hiện dân chủ rộng rãi. Những vấn đề quan trọng, Đảng đều lấy ý kiến từ quần chúng nhân dân, tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng để hoạch định đường lối phù hợp với lợi ích của nhân dân.

Ông Ngộ bày tỏ tâm đắc vì hiện nay, công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo Đảng thực hiện rất quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch tổ chức. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Đảng luôn nhạy bén nắm bắt xu thế phát triển của thời đại, thể hiện qua việc mạnh dạn thúc đẩy chuyển đổi số và nhiều chính sách đổi mới, sáng tạo khác. Những bước đi này đang góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, mong rằng các đồng chí lãnh đạo tiếp tục dựa vào dân, lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết để xây dựng những chính sách phù hợp, đảm bảo an sinh xã hội và đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh. Kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào hai lĩnh vực then chốt là y tế và giáo dục. Hướng tới mục tiêu từng bước thực hiện miễn phí khám chữa bệnh cho toàn dân và miễn học phí cùng các khoản thu khác cho học sinh, sinh viên, để mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển một cách công bằng và toàn diện,” ông Nguyễn Đình Ngộ nói.

Mong muốn đột phá về giáo dục, khoa học-công nghệ và an sinh xã hội

Tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới, hiện đại hóa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế chia sẻ, là đảng viên, đồng thời là một nhà giáo, nhà quản lý ở môi trường Đại học, ông rất kỳ vọng vào những quyết sách của Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Thanh Tùng mong muốn, Đại hội và các báo cáo chính trị của Đại hội lấy giáo dục làm trọng tâm, động lực và nền tảng của quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Vừa qua, Đảng và Nhà nước đã thực sự quan tâm đến quá trình đổi mới, phát triển giáo dục lẫn khoa học, công nghệ thông qua Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hai nghị quyết này như những “cơn mưa cập thời” tạo ra nguồn lực mới, năng lượng mới và tinh thần mới trong quá trình chấn hưng giáo dục, phát triển trọng tâm từ khoa học, công nghệ.

Ông kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục cụ thể hóa hơn, tạo ra những hành lang chỉ đạo đột phá, quyết liệt hơn nhằm phát triển giáo dục và khoa học, công nghệ; đặc biệt là mảng khoa học, công nghệ mới, kỹ thuật cao và khoa học cơ bản. Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế vốn là trường đại học định hướng nghiên cứu, là một trong 3 trung tâm đại học cơ bản lớn của đất nước sẽ thi đua, phấn đấu đạt được những thành tựu mới nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng. “Chúng tôi kỳ vọng vào những quyết sách mới trong mảng đổi mới khoa học cơ bản và đổi mới giáo dục Đại học nhằm góp tay, góp sức đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Thanh Tùng nhấn mạnh.

Chứng kiến sự thay đổi, phát triển vượt bậc của đất nước trong thời gian qua, ông Lê Viết Hoàn, Chánh văn phòng Đảng ủy phường An Cựu rất phấn khởi, chờ đợi những quyết sách Đại hội XIV của Đảng. Ông Hoàn cho biết, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước lần đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Đây là tiền đề quan trọng để đất nước có những hướng đi phù hợp, đồng hành cùng nhân dân, tạo động lực phát triển.

Quan tâm đến sự phát triển của đất nước và những chính sách tác động đến lao động trẻ trong thời đại công nghệ, sinh viên Nguyễn Ánh-học năm 4, Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, giảm “điểm nghẽn” về thể chế, tạo điều kiện cho người trẻ có thu nhập ổn định, phát triển bền vững.

Đồng thời em Ánh mong muốn, Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp để giới trẻ được tin tưởng giao nhiệm vụ, thử sức trong thực tiễn như các dự án khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số.../.

