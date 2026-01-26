Những “hạt nhân giữ nhịp" làng quê

Ở mỗi thôn, bản, đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là bí thư chi bộ, trưởng thôn chính là những “hạt nhân” bền bỉ giữ nhịp vận hành của làng quê.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Lan, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Làng Bào, xã Kiên Thọ (ngoài cùng, bên trái) trò chuyện cùng người dân.

Những ngày cuối năm, thôn Làng Bào, xã Kiên Thọ rộn ràng hơn bởi nhịp lao động, sản xuất của người dân. Trên tuyến đường làng, hàng rào chè mạn xanh mướt uốn lượn, tạo nên một không gian làng quê yên bình. Ít ai biết rằng, phía sau diện mạo ấy là cả quá trình kiên trì vận động, thuyết phục, làm gương của đội ngũ cán bộ thôn, trong đó có vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lê Thị Ngọc Lan (SN 1978). Gắn bó nhiều năm với việc làng, việc xã, năm 2019 chị Lan bắt đầu đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận ở thôn Làng Bào. Vai trò “đầu tàu” của bí thư chi bộ Lê Thị Ngọc Lan thể hiện rõ nét qua từng chuyển động đời sống cơ sở.

Thôn Làng Bào hiện có 191 hộ, gần 850 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Địa bàn rộng, đời sống còn nhiều khó khăn, song thôn đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Một trong những điểm nhấn rõ nét của Làng Bào là phong trào trồng hàng rào chè mạn. Hơn 4km hàng rào xanh được phủ kín khắp các tuyến đường thôn, không chỉ tạo cảnh quan, điểm nhấn NTM mà còn góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường làng quê. Để có được sự đồng thuận cao của người dân, chi bộ thôn, đứng đầu là bí thư chi bộ đã kiên trì tuyên truyền, giải thích lợi ích lâu dài, đảng viên đi trước, làm trước để dân tin, dân làm theo.

Phát triển kinh tế trong thôn có bước chuyển tích cực, dù vẫn mang đặc trưng của một thôn thuần nông miền núi. Lớp trẻ đi làm công nhân, xuất khẩu lao động. Người dân tại địa phương cần mẫn với các mô hình nuôi lợn thịt, trồng dứa, trồng sắn liên kết. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 của người dân trong thôn ước đạt 52 triệu đồng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở đây cũng là điểm sáng. Phong trào thể dục - thể thao phát triển mạnh, đặc biệt là bóng đá, được xem như “thương hiệu” của thôn, là quê hương của nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Những nét văn hóa truyền thống của người Mường vẫn được gìn giữ, phát huy, trở thành nền tảng tinh thần bền vững trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bí thư chi bộ Lê Thị Ngọc Lan chia sẻ: "Với đặc thù địa bàn rộng, để các phong trào hoạt động của thôn đạt hiệu quả, chi bộ với 19 đảng viên được chia thành 3 nhóm theo khu dân cư, phân công đảng viên phụ trách từng địa bàn. Cách làm này giúp nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời tăng tính chủ động, trách nhiệm của mỗi đảng viên. Chi bộ đã triển khai các nhóm zalo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử vào sinh hoạt chi bộ; vận hành hiệu quả nhóm zalo có sự tham gia của tất cả các hộ dân trong thôn... Hiện thôn đang vận động Nhân dân nối dài thêm những hàng rào xanh, trồng cây bóng mát ở các tuyến đường và kêu gọi xã hội hóa để xây dựng sân vận động thôn, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của Nhân dân"...

Nếu ở Làng Bào, vai trò “giữ nhịp” của cán bộ thôn được thể hiện qua sự bền bỉ, nền nếp với việc duy trì, nâng cao các tiêu chí thôn NTM, thì tại thôn Phú Vinh Đông, xã Hoằng Hóa, nhịp vận hành của làng quê cũng mang dấu ấn rõ nét của một nữ trưởng thôn năng động, trách nhiệm. Gần 30 năm gắn bó với công tác cơ sở, đi qua nhiều vị trí từ chi hội trưởng phụ nữ, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi bộ, chủ tịch hội LHPN xã đến vai trò trưởng thôn hôm nay, trưởng thôn Phú Vinh Đông Lê Thị Yên được nhiều người đánh giá cao.

Phú Vinh Đông có hơn 210 hộ dân, trên 800 nhân khẩu, sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, dịch vụ và buôn bán nhỏ lẻ. Xuất phát điểm hạ tầng còn nhiều hạn chế, không ít công trình phúc lợi từng bị “treo” vì thiếu nguồn lực và sự đồng thuận. Năm 2024, khi xã triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bút Sơn 29 đi qua địa bàn thôn, bài toán giải phóng mặt bằng đặt ra không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, vai trò của cán bộ thôn được thể hiện rõ nét. Chị Yên cùng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, công khai chủ trương, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ vướng mắc, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm cộng đồng của các hộ dân trong thôn. Kết quả, hơn 30 hộ dân tự nguyện hiến trên 1.300m2 đất ở, đất nông nghiệp; nhiều hộ sẵn sàng phá dỡ tường rào, cổng ngõ, cây cối với giá trị hàng trăm triệu đồng để bàn giao mặt bằng. Những hộ không hiến đất cũng chủ động đóng góp kinh phí, ngày công để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng xây dựng lại công trình.

Không dừng lại ở một công trình, chị Yên cùng chi bộ tiếp tục phát huy vai trò dân vận khéo trong các phong trào xây dựng thôn. Tận dụng chủ trương kích cầu, chị cùng các đoàn thể và người có uy tín vận động Nhân dân chung tay xây dựng rãnh thoát nước, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 2km đường điện chiếu sáng được hoàn thành với kinh phí gần 300 triệu đồng; sân thể thao rộng hơn 1.000m2 được bê tông hóa; phong trào “Ngày chủ nhật xanh” được duy trì nền nếp, tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho làng quê.

Sự đổi mới ở các làng quê như thôn Làng Bào, Phú Vinh Đông trở thành minh chứng sinh động chứng minh rằng, nơi nào cán bộ thôn đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, thì nơi đó chủ trương dễ đi vào cuộc sống, làng quê chuyển động theo hướng tích cực. Vì vậy, việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ này yên tâm cống hiến không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là giải pháp lâu dài để hệ thống chính trị cơ sở vận hành hiệu quả, bền vững từ gốc.

Bài và ảnh: Việt Hương