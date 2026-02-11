Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi phố phường đã rộn ràng sắc xuân, trên các công trình xây dựng vẫn vang lên nhịp máy, tiếng búa, tiếng cười nói xen lẫn mồ hôi của người lao động. Giữa cái se lạnh cuối năm, từng tốp công nhân hối hả hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, tranh thủ từng giờ, từng ngày để kịp tiến độ trước kỳ nghỉ Tết. Những công trình đang dần thành hình không chỉ là dấu ấn của một năm lao động bền bỉ, mà còn gửi gắm ước vọng về một mùa xuân mới đủ đầy, bình an.

Không khí nhộn nhịp trên công trường thi công dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2.

Trên công trường dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa từng tốp chuyên gia, kỹ sư thay ca sản xuất.

Trên giàn giáo cao, dưới nền móng còn ngổn ngang vật liệu cùng với sắc áo bảo hộ của người công nhân tạo nên bức tranh lao động sống động, đầy quyết tâm.

Không khí lao động khẩn trương, niềm háo hức đón Tết hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của những người thợ xa quê, mong sớm hoàn thành công việc để trở về sum họp gia đình.

Trên công trường dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 – Thanh Hóa, xã Hoằng Đức, các mũi thi công hoạt động nhộn nhịp.

Công nhân, máy móc được chủ đầu tư huy động tối đa nhằm đảm bảo tiến độ.

Trên công trường thi công Bến số 3, Cảng container Long Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn...

...Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Châu - Quảng Thọ, phường Sầm Sơn...

... và công trình các dự án thi công nhà ở xã hội trên địa bàn phường Hạc Thành cũng rộn ràng nhịp lao động.

Hải Đăng