Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Hải Đăng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi phố phường đã rộn ràng sắc xuân, trên các công trình xây dựng vẫn vang lên nhịp máy, tiếng búa, tiếng cười nói xen lẫn mồ hôi của người lao động. Giữa cái se lạnh cuối năm, từng tốp công nhân hối hả hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, tranh thủ từng giờ, từng ngày để kịp tiến độ trước kỳ nghỉ Tết. Những công trình đang dần thành hình không chỉ là dấu ấn của một năm lao động bền bỉ, mà còn gửi gắm ước vọng về một mùa xuân mới đủ đầy, bình an.

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi phố phường đã rộn ràng sắc xuân, trên các công trình xây dựng vẫn vang lên nhịp máy, tiếng búa, tiếng cười nói xen lẫn mồ hôi của người lao động. Giữa cái se lạnh cuối năm, từng tốp công nhân hối hả hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, tranh thủ từng giờ, từng ngày để kịp tiến độ trước kỳ nghỉ Tết. Những công trình đang dần thành hình không chỉ là dấu ấn của một năm lao động bền bỉ, mà còn gửi gắm ước vọng về một mùa xuân mới đủ đầy, bình an.

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Không khí nhộn nhịp trên công trường thi công dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2.

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Trên công trường dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa từng tốp chuyên gia, kỹ sư thay ca sản xuất.

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Trên giàn giáo cao, dưới nền móng còn ngổn ngang vật liệu cùng với sắc áo bảo hộ của người công nhân tạo nên bức tranh lao động sống động, đầy quyết tâm.

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Không khí lao động khẩn trương, niềm háo hức đón Tết hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của những người thợ xa quê, mong sớm hoàn thành công việc để trở về sum họp gia đình.

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Trên công trường dự án Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 – Thanh Hóa, xã Hoằng Đức, các mũi thi công hoạt động nhộn nhịp.

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Công nhân, máy móc được chủ đầu tư huy động tối đa nhằm đảm bảo tiến độ.

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

Trên công trường thi công Bến số 3, Cảng container Long Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn...

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

...Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Châu - Quảng Thọ, phường Sầm Sơn...

Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết

... và công trình các dự án thi công nhà ở xã hội trên địa bàn phường Hạc Thành cũng rộn ràng nhịp lao động.

Hải Đăng

Tin liên quan:
  • Nhộn nhịp trên công trường những ngày giáp Tết
    Nhộn nhịp trên công trường thi công các dự án trọng điểm

    Những ngày đầu năm mới 2025, trên công trường thi công các dự án trọng điểm tại TP Thanh Hóa, không khí lao động luôn nhộn nhịp, khẩn trương. Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu về đích đúng tiến độ đề ra.

Từ khóa:

#Nghỉ tết nguyên đán #Người lao động #Nhộn nhịp #Tiếng cười #Hoàn thiện #công trình xây dựng #Công nhân #Cuối năm #Mùa xuân #Hôi của

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chuẩn bị các điều kiện tái đàn vật nuôi

Chuẩn bị các điều kiện tái đàn vật nuôi

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi xuất bán đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của thị trường Tết Nguyên đán, người chăn nuôi đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tái đàn sau tết để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm đáp ứng...
Giải “bài toán” môi trường ở làng nghề sản xuất miến

Giải “bài toán” môi trường ở làng nghề sản xuất miến

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Xã Thăng Bình hiện có 2 làng nghề làm miến truyền thống là miến dong Vạn Thành và miến gạo Thăng Long. Giống nhiều làng nghề khác, khi quy mô sản xuất ngày một mở rộng thì vấn đề môi trường lại trở thành nỗi trăn trở thường trực, nhất là vào những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh