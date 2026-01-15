Nhóm phi hành gia kết thúc sớm sứ mệnh trên ISS

Hotline: 0822.173.636   |

Ngày 14/1, phi hành gia cần chăm sóc y tế cùng 3 đồng nghiệp đã rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Đây là lần đầu tiên Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) phải kết thúc sớm sứ mệnh này vì lý do sức khoẻ.

Bốn phi hành gia Mike Fincke, Zena Cardman (Mỹ), Oleg Platonov (Nga) và Kimiya Yui (Nhật Bản) đã rời trạm, kết thúc hành trình 5 tháng ngoài không gian. Tàu của SpaceX đưa 4 phi hành gia trở về Trái Đất dự kiến đáp xuống Thái Bình Dương, ở khu vực gần San Diego, vào sáng sớm 15/1 (giờ Mỹ).

Phi hành đoàn Crew-11 nói trên bắt đầu nhiệm vụ từ đầu tháng 8/2025 và dự kiến ban đầu ở lại trạm vũ trụ đến tháng 2 tới để phi hành đoàn Crew-12 tiếp quản.

Ngày 7/1 vừa qua, NASA bất ngờ hủy chuyến đi bộ ngoài không gian theo kế hoạch được thực hiện ngày 8/1 của 2 phi hành gia Mỹ để gia cố tấm pin năng lượng Mặt Trời và các nhiệm vụ khác.

Trong tuyên bố sau đó, NASA cho biết sẽ đưa nhóm phi hành gia từ ISS về Trái Đất sớm hơn dự kiến do một trong 4 thành viên gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đến nay, giới chức Mỹ chưa tiết lộ danh tính của phi hành gia gặp vấn đề về sức khỏe.

Sau khi phi hành đoàn Crew-11 trở về, trên ISS sẽ chỉ còn lại 1 phi hành gia của NASA là Chris Williams. Ông đến ISS vào cuối tháng 11/2025 trên tàu Soyuz của Nga, trong khuôn khổ thỏa thuận chia sẻ chuyến bay giữa Mỹ và Nga./.

Theo TTXVN

