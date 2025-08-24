Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Xác định công tác dân số và phát triển là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.

Cán bộ Trạm Y tế Quảng Thọ, phường Sầm Sơn truyền thông chính sách dân số cho phụ nữ trên địa bàn.

Tại các địa phương, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về dân số và phát triển được tiến hành đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Hội thảo, tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề, truyền thông đại chúng, sách, báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp, panô, poster, băng zôn, tổ chức các hội thi, câu lạc bộ và sinh hoạt ngoại khóa... Các hoạt động này luôn được cải tiến và đa dạng hóa nhằm đạt hiệu quả ngày càng cao.

Xác định công tác dân số và phát triển là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Trung tâm Y tế Sầm Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án, chương trình về nâng cao chất lượng dân số, chỉ đạo việc thực hiện xây dựng và duy trì mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên; tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung và hình thức truyền thông đa dạng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cộng đồng thông qua đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", đội ngũ làm công tác dân số đã tập trung tuyên truyền để mọi người dân nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới. Nhờ vậy làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và thay đổi hành vi của người dân trong việc thực hiện các chính sách dân số và phát triển trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế Sầm Sơn, cho biết: "Để nâng cao chất lượng dân số, trung tâm tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân số và phát triển; củng cố mạng lưới và đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) để góp phần thực hiện tốt chính sách dân số. Đồng thời, thực hiện tốt các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số; tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên quan đến dân số và phát triển".

Chi cục Dân số tỉnh đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, đề án nâng cao chất lượng dân số. Điển hình là đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; hoạt động tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; mô hình đã nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)/KHHGĐ cho những đối tượng trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên... Từ đó, góp phần tác động quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về thực hiện giảm sinh, chăm sóc SKSS, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong tình hình mới. Tuy nhiên, công tác dân số vẫn còn những khó khăn, thách thức: tỷ số giới tính khi sinh đang còn ở mức cao; mức sinh chênh lệch đáng kể giữa các vùng đối tượng; xuất hiện xu hướng mức sinh thấp; cơ cấu dân số có sự chuyển dịch sang cơ cấu dân số già...

Ông Lê Bá Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới, giải quyết những khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra không chỉ ngành dân số với những giải pháp đồng bộ mà còn cần có sự vào cuộc từ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp toàn diện, đồng bộ. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Theo đó, Thanh Hóa sẽ quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 149-KL/TW; tiếp tục quán triệt sâu sắc và toàn diện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW, đặc biệt là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác dân số không chỉ gắn với việc điều chỉnh mức sinh, kiểm soát tốc độ tăng dân số mà còn bao gồm những nội dung rộng lớn hơn: chất lượng dân số, cơ cấu dân số, già hóa dân số, cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe người cao tuổi và sự gắn kết chặt chẽ với phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Tô Hà