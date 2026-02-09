Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 08/02/2026 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026

Công điện gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Công điện nêu:

Ngày 30 tháng 01 năm 2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và một số chính sách khác năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2026 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo và các chỉ đạo có liên quan về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô; trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

a) Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; khai thác hiệu quả dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác thực hiện mục tiêu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

b) Thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước; tận dụng dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu Chính phủ đầu tư cho công trình trọng điểm; tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động chính thức trong tháng 02 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế, giảm áp lực lên nguồn vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng.

c) Khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Đề án Thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

d) Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thị trường, nhận diện kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, thủ tục hành chính... để có giải pháp hỗ trợ khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn, trong đó tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, tín dụng.

đ) Khẩn trương nghiên cứu và hoàn thiện “Cổng một cửa đầu tư quốc gia”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 02 năm 2026.

e) Chủ động chuẩn bị các báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia, Kế hoạch vay, trả nợ công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026 – 2030, để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

a) Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản... để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không “gây sốc”, “giật cục”, có lộ trình, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, quy mô nền kinh tế và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định tỷ giá, lãi suất và tăng dự trữ ngoại hối.

b) Điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố, công khai, minh bạch và tùy diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; nghiên cứu, có giải pháp tín dụng ngay, phù hợp, hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực cho nhà ở an sinh xã hội.

c) Khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 74/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 01 năm 2026.

d) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

đ) Chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng; dựa trên nền tảng đã đạt được là kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ; các cân đối lớn của nền kinh tế (thu, chi, xuất nhập khẩu, năng lượng, việc làm) được đảm bảo; bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài kiểm soát hiệu quả; thu hút vốn đầu tư và nhất là giải ngân FDI năm 2025 và tháng 1 năm 2026 đạt mức kỷ lục so với cùng kỳ...

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan:

a) Tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; tận dụng hiệu quả 17 Hiệp định thương mại tự do đã ký và đàm phán các Hiệp định thương mại tự do mới.

b) Chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

5. Các Bộ, cơ quan, các tỉnh, thành phố và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, thu hút nguồn vốn đầu tư.

b) Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia; quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

c) Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa, chủ động nắm chắc, theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, năng lượng... để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành, điều tiết giá phù hợp, ổn định thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

6. Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hiệu quả, linh hoạt; phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, chú trọng các hoạt động phát triển, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước năm 2026.

7. Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Công điện này.

8. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

