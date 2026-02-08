NHCSXH Thanh Hóa trao hơn 600 suất quà Tết đến hộ nghèo, gia đình chính sách

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại các địa phương trên toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo NHCSXH tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Quảng Chính.

Trong dịp này, NHCSXH Thanh Hóa đã trao hơn 600 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tổng trị giá các phần quà là hơn 600 triệu đồng, đây là nguồn kinh phí do tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống đóng góp. Những phần quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của NHCSXH đối với đời sống của người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa Lê Hữu Quyền trao quà cho người dân xã Đồng Tiến.

Bên cạnh nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách, NHCSXH Thanh Hóa luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, coi đây là trách nhiệm và tình cảm của đội ngũ cán bộ, người lao động trong việc đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ nhằm kịp thời chia sẻ, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người dân đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn. Hệ thống NHCSXH luôn đồng hành với các hộ gia đình trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần tạo thêm việc làm mới, cải thiện cuộc sống gia đình.

Khánh Phương