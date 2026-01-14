Nhặt được túi pháo ven đường, người dân đến cơ quan Công an giao nộp

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khi Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 đang phối hợp với Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Quý Lộc tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km22+100, đường tỉnh 518B thì có một người dân đến giao nộp pháo.

Lực lượng Công an tiếp nhận số pháo do Nguyễn Văn Hơn tự giác giao nộp.

Người đến giao nộp pháo là anh Nguyễn Văn Hơn, sinh năm 1971, trú tại xã Quý Lộc. Theo trình báo của Hơn, trong khi trên đường từ xã Yên Trường về xã Quý Lộc, anh phát hiện một túi nilon ven đường, mở ra thấy bên trong là pháo nên đã chủ động mang đến cơ quan Công an để giao nộp. Toàn bộ số pháo giao nộp gồm 11 hộp pháo hình chữ nhật với tổng trọng lượng khoảng 3kg.

Tổ công tác đã lập biên bản tiếp nhận tang vật, đồng thời bàn giao cho Công an xã Quý Lộc tiếp tục xác minh.

Việc tự giác giao nộp pháo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quốc Hương