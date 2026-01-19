Nhật Bản gặp sự cố khi tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), Nhật Bản, đang điều tra sự cố ở hệ thống báo động liên quan đến các thanh điều khiển tại một lò phản ứng thuộc nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.

Lò phản ứng số 6 tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, Tây Bắc Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới chuẩn bị được tái khởi động, lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ kể từ sự cố hạt nhân Fukushima do thảm họa kép động đất-sóng thần gây ra.

Theo các nguồn thạo tin, trong cuộc thử nghiệm tại lò phản ứng số 6 ngày 17/1, hệ thống báo động - vốn được thiết kế để phát tín hiệu cảnh báo khi ít nhất hai thanh điều khiển bị rút khỏi lõi nhiên liệu của lò phản ứng, đã không kích hoạt.

TEPCO đang nỗ lực xác định nguyên nhân sự cố và xem xét khả năng hoãn kế hoạch tái khởi động lò phản ứng này vào ngày 20/1 tới.

TEPCO cho biết trong quá trình thử nghiệm, các công nhân đã lần lượt rút hai thanh điều khiển nhưng chuông báo động không phát tín hiệu.

Công ty đánh giá sự cố này có thể ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn của lò phản ứng và đã quyết định tạm dừng các thử nghiệm liên quan đến thanh điều khiển.

Lò phản ứng số 6 bao gồm 872 cụm nhiên liệu và quá trình phân hạch hạt nhân được kiểm soát thông qua việc vận hành 205 thanh điều khiển.

Trước đó, bảy lò phản ứng của TEPCO tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata đã ngừng hoạt động kể từ tháng 3/2012 để phục vụ công tác kiểm tra. Đến nay, các lò phản ứng này vẫn chưa được khởi động lại, trong bối cảnh dư luận Nhật Bản lo ngại về mức độ an toàn của điện hạt nhân sau thảm họa Fukushima.

Các lò phản ứng số 6 và số 7 đã vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn của Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản vào năm 2017, nhưng đã tạm thời bị cấm vận hành do chưa đáp ứng đầy đủ các biện pháp chống khủng bố.

Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới do TEPCO vận hành. Nhà máy nằm cách thủ đô Tokyo 220km về phía Tây Bắc và nằm trong số 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau thảm họa xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1, cũng do TEPCO vận hành, hồi tháng 3/2011.

Hồi tháng 12/2025, Hội đồng tỉnh Niigata đã phê duyệt quyết định của Thống đốc Hideyo Hanazumi về việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.

Việc nối lại hoạt động của nhà máy được Chính phủ Nhật Bản ủng hộ trong bối cảnh nước này đang nỗ lực hồi sinh ngành điện hạt nhân vốn ít phát thải carbon và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, qua đó giúp đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo./.

Theo TTXVN