Nhật Bản điều lực lượng phòng vệ mặt đất hỗ trợ dọn tuyết

Tỉnh Aomori, miền Đông Bắc Nhật Bản, đã ghi nhận trận mưa tuyết kỷ lục khiến chính quyền địa phương phải yêu cầu sự hỗ trợ của Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) để dọn tuyết trên mái nhà trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Tuyết rơi dày ở Aomori. (Ảnh: AFP/Yonhap)

Thành phố Aomori thuộc tỉnh này đã ghi nhận lượng tuyết rơi khoảng 183 cm vào ngày 1/2, gấp 2,7 lần mức trung bình, khiến chính quyền địa phương phải yêu cầu sự trợ giúp từ GSDF lần đầu tiên kể từ năm 2005.

Phát biểu trong cuộc họp báo khẩn cấp cùng ngày, Thống đốc tỉnh Aomori, ông Soichiro Miyashita, cho biết tỉnh này đang đối mặt với những rủi ro đe dọa tính mạng do tuyết rơi dày tích tụ trên mái nhà dẫn đến nguy cơ sập mái.

Theo chính quyền tỉnh Aomori, khoảng 90 người đã bị thương và một số người thiệt mạng dường như do bị ngã từ mái nhà trong quá trình dọn tuyết.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 8/2 tới, nhưng nhiều người quan ngại rằng tuyết rơi kéo dài và điều kiện đường sá xấu có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển đến các điểm bỏ phiếu./.

Theo TTXVN