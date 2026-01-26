Người thắp lửa hạnh phúc

Đến với nghề giáo bằng tình yêu trẻ thơ, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư, phường Sầm Sơn đã “xây” nên ngôi trường luôn rộn rã tiếng cười vui của cả cô và trò bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, lòng nhân ái.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền cùng học sinh Trường Mầm non Quảng Cư.

Tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non, nhận công tác tại Trường Mầm non Quảng Cư năm 2003, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã dành trọn nhiệt huyết của tuổi trẻ cho từng ánh mắt ngây thơ, từng nụ cười trong trẻo của trẻ nhỏ. Cô giáo trẻ năm ấy cho đến tận hôm nay vẫn luôn tâm niệm mỗi đứa trẻ là một thế giới nhỏ đáng yêu cần được nuôi dưỡng bằng tình thương yêu, sự kiên nhẫn, tận tâm của những cô giáo mầm non - người mẹ thứ hai của trẻ.

Những ngày đầu mới về trường, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đồ dùng, đồ chơi ít ỏi đã làm dậy lên trong cô giáo trẻ quyết tâm bám trường, bám lớp, tích cực ứng dụng chuyên môn nghiệp vụ vào hoạt động dạy học sáng tạo, giúp các con có những giờ học bổ ích, những hoạt động ý nghĩa, từ đó giúp các con phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ và tình cảm, kỹ năng xã hội.

Sau nhiều năm nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của cô giáo Hiền đã nhận được sự tin yêu và công nhận của lãnh đạo, đồng nghiệp, phụ huynh và cả học sinh. Năm 2017, cô Hiền được tín nhiệm giao nhiệm vụ là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư. Trên cương vị mới, cô luôn trăn trở cùng đồng nghiệp về từng tiết dạy, từng hoạt động của trẻ, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Ngày ngày, cô vẫn giữ nhiệt huyết với chuyên môn, vẫn gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ giáo viên, đồng thời không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo.

Năm 2023 cô giáo Nguyễn Thị Hiền lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Cư. Đây là bước tiến mới, đồng thời cũng là cơ hội để cô khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của mình. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động lan tỏa tinh thần nhân ái từ những buổi dọn vệ sinh trường lớp, các chương trình “Vui Tết Trung thu”, “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, phong trào văn hóa - thể thao, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, mà còn là những hoạt động thiện nguyện nơi vùng khó. Ở đâu, việc gì, cô cũng luôn là người gương mẫu đi đầu và làm bằng cả cái tâm nhiệt huyết.

Trong suốt hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô đã không ngừng nỗ lực cống hiến đưa tập thể nhà trường giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, xuất sắc, được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen. Số lượng giáo viên đạt giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở ngày càng tăng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm, tỷ lệ trẻ đạt về phát triển trí tuệ ngày càng tăng. Các đoàn thể trong nhà trường vững mạnh, đoàn kết. Bản thân cô nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ TP Sầm Sơn (cũ) tặng Giấy khen. Năm 2024, trong cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” cô vinh dự là nhân vật chính trong tác phẩm: “Người lan tỏa yêu thương, xây dựng trường mầm non hạnh phúc” đoạt giải nhì cấp tỉnh, được Sở GD&ĐT vinh danh.

Nói về hiệu trưởng của mình, cô giáo Nguyễn Thị Hằng chia sẻ: “Mỗi lần gặp khó khăn trong công việc, tôi lại nhớ đến lời chị Hiền chia sẻ: Làm nghề giáo, hãy để trái tim dẫn đường. Khi ta đặt tình yêu vào công việc, mọi điều sẽ tự nhiên tốt đẹp. Câu nói ấy như kim chỉ nam giúp tôi vượt qua bao thử thách, giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong từng tiết dạy, từng nụ cười của trẻ. Chị Hiền luôn là người “thắp lửa”, là điểm tựa vững vàng cho tôi và đồng nghiệp trong suốt hành trình nghề nghiệp của mình”.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nỗ lực, sáng tạo, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã cùng với tập thể sư phạm nhà trường xây dựng Trường Mầm non Quảng Cư ngày càng phát triển trở thành ngôi trường hạnh phúc - nơi mỗi giáo viên đều được là chính mình và mỗi học sinh đều được lớn lên trong niềm hạnh phúc, yêu thương đong đầy.

Bài và ảnh: Linh Hương