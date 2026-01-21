Người dân Greenland được yêu cầu chuẩn bị cho khả năng Mỹ tấn công

Lãnh đạo hòn đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch cho biết, Greenland cần phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Mỹ.

Ảnh: Global Look Press/RT

Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Nuuk, Thủ tướng Jens-Frederik Nielsen cho biết Greenland dự định thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giúp người dân chuẩn bị cho những gián đoạn trong cuộc sống thường nhật. Ông nói rằng “không chắc chắn sẽ xảy ra xung đột quân sự, nhưng không thể loại trừ khả năng này”.

Bộ trưởng Tài chính Greenland, Mute Bourup Egede, cho biết hòn đảo này đang chịu “áp lực rất lớn” và “cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống”. Chính phủ Greenland hiện đang xây dựng các hướng dẫn mới cho 57.000 người dân địa phương, bao gồm cả khuyến nghị dự trữ lương thực đủ dùng trong 5 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã tìm cách sở hữu Greenland, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia và sự cần thiết phải tạo ra đối trọng với ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trong khu vực. Ông đã đưa ra ý tưởng mua hòn đảo này từ Đan Mạch và từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, nói rằng vấn đề có thể phải giải quyết “bằng cách cứng rắn”.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố áp đặt thuế quan mới đối với các quốc gia châu Âu phản đối kế hoạch của ông, bao gồm Đan Mạch, Anh, Pháp và Đức, nếu không đạt được thỏa thuận.

Hôm đầu tuần, Đan Mạch đã điều thêm quân đến hòn đảo này như một phần của cuộc tập trận quốc tế Arctic Endurance, được phát động nhằm đáp trả những tuyên bố của ông Trump.

Các chính trị gia ở cả Đan Mạch và Greenland đều phủ nhận có mối đe dọa trực tiếp từ sự xâm phạm của Nga hoặc Trung Quốc và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông Trump về các vấn đề an ninh.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cảnh báo một cuộc tấn công của Mỹ vào một thành viên NATO sẽ phá hủy liên minh này.

Theo RT