Người cao tuổi Malaysia tìm sự an yên qua nghệ thuật thư pháp truyền thống

Khi năm Ngựa bắt đầu, nhiều người cao tuổi tại Malaysia tìm đến thư pháp và hội họa bút lông truyền thống như một cách rèn luyện tinh thần, giữ sự bình an và kết nối với giá trị văn hóa.

Người cao tuổi Malaysia tìm sự an yên qua nghệ thuật thư pháp truyền thống.

Trong không khí đón năm Ngựa, ngày càng nhiều người cao tuổi tại Malaysia lựa chọn theo đuổi nghệ thuật thư pháp và hội họa bút lông truyền thống Trung Hoa nhằm tìm kiếm sự cân bằng và thư thái trong cuộc sống hiện đại nhiều biến động.

Tại thủ đô Kuala Lumpur, nghệ sĩ Long Thien Shih, 80 tuổi, đã sử dụng hội họa bút lông để thể hiện hình tượng con ngựa – biểu tượng của sức mạnh và năng lượng trong văn hóa phương Đông. Ông cho biết việc luyện tập thư pháp và hội họa giúp ông giữ được sự tập trung và cảm giác bình yên giữa nhịp sống thay đổi nhanh chóng.

Theo các chuyên gia và người hướng dẫn, thư pháp và hội họa truyền thống không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn mang lại lợi ích về tinh thần, tương tự như một hình thức thiền định. Quá trình cầm bút, điều khiển nét vẽ và tập trung vào từng chi tiết giúp người tập rèn luyện sự kiên nhẫn, kiểm soát cảm xúc và tăng cường sự tập trung.

Ngày càng nhiều người cao tuổi tại Malaysia lựa chọn theo đuổi nghệ thuật thư pháp và hội họa bút lông truyền thống Trung Hoa nhằm tìm kiếm sự cân bằng và thư thái trong cuộc sống hiện đại nhiều biến động. Ảnh chụp màn hình.

Ông Chong Buck Tee, hiện đang giảng dạy thư pháp cho người cao tuổi tại một câu lạc bộ giải trí ở Kuala Lumpur cho biết, nhiều học viên tìm thấy niềm vui và sự thư giãn thông qua việc luyện tập thường xuyên. Đối với họ, đây không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cơ hội học hỏi, giao lưu và duy trì sự năng động khi tuổi cao.

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhiều người cao tuổi cho biết họ vẫn tiếp tục rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng. Việc sáng tác các tác phẩm mang chủ đề năm Ngựa cũng giúp họ thể hiện mong muốn về một năm mới nhiều may mắn và năng lượng tích cực.

Các nghệ sĩ hy vọng thông qua việc trưng bày và chia sẻ tác phẩm, sẽ có nhiều người quan tâm và tham gia vào loại hình nghệ thuật truyền thống này. Trong bối cảnh xã hội hiện đại đặt ra nhiều áp lực, thư pháp và hội họa bút lông đang trở thành phương thức giúp người cao tuổi duy trì sự cân bằng, nâng cao đời sống tinh thần và đón năm mới với tâm thế an yên.

Bích Hồng

Nguồn: CNA