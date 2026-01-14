Ngoại trưởng Đức: Khả năng gia nhập EU của Ukraine đang được thảo luận

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul vừa cho biết, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm hướng tới chấm dứt xung đột tại Ukraine, các bên đang thảo luận về lộ trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời xem xét các cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev. Thông tin được đưa ra sau cuộc hội đàm song phương giữa ông Wadephul và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong chuyến thăm Washington.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: APT

Phát biểu với báo giới ngày 13/1, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, hòa bình tại Ukraine cần mang tính bền vững và dài hạn, không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt giao tranh mà còn phải bảo đảm độ tin cậy. Trong khuôn khổ châu Âu, các bên liên quan hiện đang tập trung thảo luận hai vấn đề then chốt, gồm các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine và một lộ trình rõ ràng, đáng tin cậy để Kiev tiến tới gia nhập EU.

Cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm một loạt quan chức cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong khuôn khổ đợt cải tổ nội các do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi xướng.

Quốc hội Ukraine tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm một loạt quan chức cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Quốc hội Ukraine, các nghị sĩ đã thông qua việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov và Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk. Cụ thể, ông Shmyhal và ông Fedorov lần lượt bị bãi nhiệm với 265 và 270 phiếu thuận, trong khi ông Maliuk bị cách chức với 235 phiếu.

Các cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh hồi đầu tháng này, Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine sẽ tiến hành những thay đổi nội bộ “quy mô lớn” nhằm tăng cường khả năng chống chịu, khi xung đột với Nga bước sang năm thứ tư. Ông Zelensky đã đề xuất bổ nhiệm ông Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, đồng thời đưa ông Shmyhal vào danh sách ứng viên cho vị trí Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng.

Chức Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bỏ trống từ tháng 11 năm ngoái, sau khi bà Svitlana Hrynchuk từ chức giữa cuộc điều tra tham nhũng trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng. Bà Hrynchuk được bổ nhiệm vào tháng 7, trong đợt cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, RT