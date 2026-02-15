Ngoại trưởng Ai Cập kêu gọi thực thi đầy đủ giai đoạn hai thỏa thuận hòa bình Gaza

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 14/2 đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, đề cập đến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có lời kêu gọi triển khai đầy đủ mọi điều khoản của giai đoạn hai trong thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Hòa bình, dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 19/2.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. Ảnh: Al Jazeera.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Abdelatty nhấn mạnh tới việc cần tuân thủ toàn diện kế hoạch về Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, đồng thời cảnh báo việc thực hiện có chọn lọc một số nội dung mà bỏ qua các điều khoản khác sẽ làm suy yếu toàn bộ tiến trình. Theo ông, kế hoạch gồm 20 điểm có tính liên kết chặt chẽ và phải được triển khai đồng bộ.

Ngoại trưởng Ai Cập khẳng định việc Israel rút khỏi Dải Gaza vào một vùng đệm là “một phần không thể tách rời” của thỏa thuận. Ông cho rằng thách thức chính hiện nay xuất phát từ những trở ngại trong quá trình thực thi, đồng thời cho biết Cairo đang duy trì liên lạc với Washington – một trong những bên bảo trợ thỏa thuận – nhằm tháo gỡ các vướng mắc này.

Ông Abdelatty cũng đề cập tới các “ý tưởng sáng tạo” đang được thảo luận nhằm xử lý vấn đề kiểm soát vũ khí tại Gaza trên cơ sở đồng thuận của người Palestine và trong khuôn khổ một cấu trúc quốc gia Palestine thống nhất.

Liên quan tới Sudan, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh Cairo “không thể chấp nhận” việc đánh đồng quân đội quốc gia Sudan và các thiết chế nhà nước với những lực lượng mà ông mô tả là dân quân bất hợp pháp. Ông kêu gọi rút toàn bộ lính đánh thuê khỏi Sudan, chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang ngoài vòng pháp luật và ngăn chặn dòng chảy vũ khí vào quốc gia này. Ông Abdelatty khẳng định Ai Cập phản đối mọi nỗ lực chia cắt Sudan, coi tình trạng hiện nay là không thể chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

Về Somalia, ông Abdelatty tái khẳng định tầm quan trọng tối thượng của sự toàn vẹn lãnh thổ đối với nước này, đồng thời cho biết Ai Cập dự định triển khai binh sĩ tham gia Phái bộ Hỗ trợ và Ổn định của Liên minh châu Phi tại Somalia.

Ngọc Liên

Nguồn: Ahram