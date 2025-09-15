Nghị quyết số 72: Hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.” Nghiên cứu nội dung nghị quyết, các chuyên gia, bác sỹ và người dân cho rằng, với nhiều giải pháp đột phá, nghị quyết thực sự là cú hích mạnh mẽ hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất, chủ động phòng ngừa bệnh tật.

Bác sỹ Trạm Y tế Long Sơn khám bệnh cho người dân tại Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội cho rằng, Nghị quyết số 72-NQ/TW vừa được ban hành có nhiều mục tiêu liên quan thiết thực đến người dân. Đó là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế...

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình; 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ. Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe... Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân...

Theo bà Bùi Thị An, các nội dung của nghị quyết mang ý nghĩa nhân văn và có tính khả thi. Tuy nhiên, để triển khai các nội dung đó, bên cạnh các tiềm lực về kinh tế, cả hệ thống cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Thực tiễn cho thấy, khi các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, kịp thời lồng ghép và ưu tiên các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội thì mọi việc sẽ hanh thông, hiệu quả.

Ấn tượng với 5 quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết, đặc biệt là quan điểm thứ hai: “Người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong xây dựng, thực hiện các chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất...” - bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Duy Bích (Bệnh viện E Trung ương) cho rằng, quan điểm này là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Trong mọi hoạt động y tế, người dân chính là trung tâm - không chỉ với tư cách là người thụ hưởng mà còn là đối tác đồng hành trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Chính sách chỉ thực sự hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của cộng đồng.

“Đặt người dân ở vị trí ưu tiên cao nhất có nghĩa là hệ thống y tế phải bảo đảm tiếp cận công bằng, dịch vụ chất lượng, chi phí hợp lý; đồng thời chú trọng phòng bệnh, nâng cao thể chất, chứ không chỉ tập trung vào điều trị. Với đội ngũ bác sĩ, điều đó nhắc nhở chúng tôi rằng công việc không chỉ là chữa bệnh, mà còn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với người bệnh, coi sức khỏe của nhân dân là mục tiêu cao nhất,” bác sỹ Nguyễn Duy Bích chia sẻ.

Về các mục tiêu và tầm nhìn của Nghị quyết 72-NQ/TW, bác sỹ Nguyễn Duy Bích tâm đắc với mục tiêu “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế,”

Theo bác sỹ Bích, việc người dân được phòng bệnh hơn chữa bệnh được nêu trong nghị quyết có nhiều ý nghĩa. Người dân vừa có một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật, vừa tiết kiệm được tài chính, thời gian và hơn hết là như Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe.”

“Trong y học, chúng tôi thường nhắc nhau một nguyên lý dịch tễ học: trong 100% bệnh tật, có khoảng 60% là những bệnh tự khỏi dù có chữa hay không; 20% nếu được chữa trị đúng cách thì khỏi, còn không chữa thì khó lành và khoảng 20% còn lại là những bệnh mà y học hiện nay chưa thể chữa khỏi, chúng tôi chỉ có thể giúp người bệnh đỡ hơn, sống lâu hơn, sống chất lượng hơn. Nguyên lý ấy nhắc chúng ta rằng, y học không phải là toàn năng. Vì vậy, việc phòng bệnh, rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể chất mới chính là chìa khóa căn bản để người dân thực sự khỏe mạnh,” bác sỹ Nguyễn Duy Bích nêu rõ.

Trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe nhân dân, bà Phan Bích Thủy (78 tuổi, công dân phường Cửa Nam, Hà Nội) cho rằng: “Với tôi và nhiều người cao tuổi rất muốn được khám sức khỏe định kỳ, nhưng không phải ai cũng có điều kiện về kinh tế. Dẫu biết là nếu để bệnh nặng thì việc chữa trị còn tốn kém hơn nhiều hoặc có thể không khỏi bệnh, nhưng 1 năm bỏ ra số tiền lớn để khám sức khỏe định kỳ thì khó lắm. Nay được Nhà nước hỗ trợ ít nhất 1 lần/năm thì rất vui mừng.”

Về nội dung đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, bà Phan Bích Thủy phấn khởi chia sẻ, đây là một chính sách nhân văn, nhất là đối với người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

“Việc này không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho các hộ nghèo, hộ trung lưu mà còn khuyến khích mọi người đi khám chữa sớm, phòng bệnh hơn là chờ đến khi nặng mới điều trị. Tuy nhiên, tôi cũng mong cơ quan y tế minh bạch trong triển khai, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm rằng quyền lợi thực sự đến tay người dân chứ không chỉ trên giấy tờ,” bà Phan Bích Thủy mong mỏi./.

Theo TTXVN