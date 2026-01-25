Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” thu hút gần 1.000 người tham gia

Với tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” hàng năm đã thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia. Góp phần lan tỏa những hành động đẹp về hiến máu tình nguyện cũng như tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Ban tổ chức tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các tập thể.

Sáng 25/1, tại trường THPT Chuyên Lam Sơn, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVIII, năm 2026.

Với tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" - ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVIII năm 2026 thu hút gần 1.000 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên tham gia.

Các đại biểu và tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVIII, năm 2026.

Hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” là chương trình thường niên được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban thư ký hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức hằng năm. Đây là một chương trình ý nghĩa góp phần cùng ngành y tế cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, sinh viên trong tham gia hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Từ chương trình ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình điển hình trong hiến máu nhân đạo, lan tỏa hành động ý nghĩa trong cộng đồng. Chương trình “Chủ nhật đỏ” đã trở thành phong trào tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, được các cấp, ngành và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Ban tổ chức tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các cá nhân.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”.

Ban tổ chức trò chuyện cùng các tình nguyện viên hiến máu.

Ngay sau lễ phát động, các tình nguyện viên đã tham gia hiến máu. Kết quả, tiếp nhận được hơn 383 đơn vị máu an toàn, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp tết Nguyên Đán.

Một số hình ảnh tình nguyện viên hiến máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”.

Thùy Linh