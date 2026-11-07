Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn Trang Tây, xã Hoằng Phú

Chiều 7/11, tại Nhà văn hóa thôn Trang Tây, xã Hoằng Phú tổ chức điểm Ngày văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Đây là thôn tổ chức đầu tiên của xã, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong toàn xã.

Ngày văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại thôn Trang Tây.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả hoạt động năm 2026.

Thôn Trang Tây hiện có 450 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, thuộc 5 dòng họ. Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Lãnh đạo xã Hoằng Phú dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với Nhân dân thôn Trang Tây.

Với sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, Trang Tây đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống người dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 76 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã đã trao quà cho khu dân cư và 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hương Quỳnh