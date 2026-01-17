Ngày hội công nghệ, trình diễn thiết bị công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sáng 17/1, UBND xã Yên Trường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức Ngày hội công nghệ, trình diễn thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời triển khai mô hình mẫu “Cánh đồng Công nghệ số”, với sự tham gia của đại diện 14 xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội công nghệ được tổ chức tại xã Yên Trường.

Tại chương trình, các công ty công nghệ (Công ty CP Công nghệ nền tảng số DTALS; Công ty TNHH GoldSeed; Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông; Công ty CHCNNAV) đã trưng bày, giới thiệu hệ sinh thái các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: Drone G540s - Thiết bị bay không người lái phun thuốc và gieo sạ; NX510 - Thiết bị dẫn đường tự động không người lái biến những chiếc máy cấy thông thường thành robot tự hành...

Giới thiệu thiết bị NX510 - Thiết bị dẫn đường tự động không người lái.

Các công ty công nghệ cũng đã trao đổi, chia sẻ về các công nghệ mới phục vụ sản xuất nông nghiệp với sự kết hợp giữa công nghệ sinh học và cơ giới hóa chính xác...; thực hiện ký kết hợp tác trong cung ứng các dịch vụ sau bán hàng cho bà con nông dân...

Trình diễn công nghệ và triển khai mô hình mẫu “Cánh đồng công nghệ số GLOBANLCHECK”

Trình diễn công nghệ và triển khai mô hình mẫu “Cánh đồng công nghệ số GLOBANLCHECK”.

Dịp này, các đại biểu và bà con nông dân đã cùng tham dự chương trình trình diễn công nghệ và triển khai mô hình mẫu “Cánh đồng công nghệ số GLOBANLCHECK” tại cánh đồng thôn Phượng Lai, xã Yên Trường.

Linh Hương