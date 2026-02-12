Ngày 24/2, tổ chức đồng loạt Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh vào 8 giờ, thứ Ba, ngày 24/02/2026 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ)

Việc tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới, gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu trồng trên 500.000 cây xanh; riêng dịp “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026 phấn đấu trồng trên 300.000 cây .

Cây trồng được bố trí tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, dọc hành lang giao thông, trong khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; trồng quanh nhà, ven đường, dọc bờ sông, kênh mương, vùng gò đồi và một phần diện tích trồng rừng tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chủng loại cây được lựa chọn phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương, ưu tiên các loài cây đa mục đích, cây gỗ lớn, cây cảnh quan, bóng mát và một số loài gỗ quý, như: hoa ban, chà là, bằng lăng tím, giáng hương, phong linh, kèn hồng, ngọc lan, long não, lim xanh, giổi ăn hạt... (theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch xem tại đây).

Lễ phát động cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, thuộc địa giới hành chính phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, vào 8 giờ ngày 24/02/2026. Tại đây, dự kiến trồng 100 cây, gồm 4 loài: giáng hương, giổi ăn hạt, bằng lăng, ngọc lan; cây giống bảo đảm chất lượng, sinh trưởng tốt.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân.

Các địa phương rà soát quỹ đất còn khả năng trồng rừng, đất quy hoạch trồng cây xanh để tổ chức trồng cây phân tán, trồng rừng phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh việc trồng cây, tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, nắng nóng; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng và bảo vệ nghiêm rừng tự nhiên.

Việc tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

LP (Nguồn UBND tỉnh)