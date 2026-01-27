Ngành Y tế Thanh Hóa khuyến cáo về dịch bệnh nguy hiểm do virus Nipah

Virus Nipah – một loại virus nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao – đang được ngành y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác, chủ động phòng bệnh, dù hiện nay Thanh Hóa cũng như Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc.

Virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. (Ảnh minh hoạ từ Internet)

Ổ dịch virus Nipah vừa xuất hiện tại Ấn Độ, buộc hàng trăm người phải cách ly và khiến các quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác. Ấn Độ không phải lần đầu ghi nhận các ca nhiễm virus Nipah. Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại của đợt dịch tại Ấn Độ lần này là lây nhiễm tại khu vực y tế. Bệnh lây sang nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Điều này cho thấy virus có khả năng lây truyền trong môi trường y tế nếu không kiểm soát tốt, trong khi mức độ nguy hiểm và tỉ lệ tử vong của bệnh rất cao. Với tỷ lệ tử vong cao, chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, Nipah được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm mầm bệnh có nguy cơ gây đại dịch trong tương lai.

Virus Nipah gây ra phổ biểu hiện lâm sàng rất rộng, từ nhiễm không triệu chứng cho đến viêm não cấp. (Ảnh: Nguồn internet)

Tại Việt Nam và Thanh Hóa, dù chưa ghi nhận trường hợp mắc virus Nipah, song ngành y tế địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, truyền thông phòng bệnh, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ CKII Trần Quang Hiếu, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Người dân tuyệt đối không được chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang. Phòng bệnh chủ động vẫn là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất hiện nay. CDC Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát tại các khu vực cửa khẩu, trong cộng đồng để kiểm soát các yếu tố nguy cơ, kịp thời phát hiện các ca mắc và nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời".

Giám sát dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu. Ảnh tư liệu nguồn Internet

Theo CDC Thanh Hóa, nguy cơ lây nhiễm virus Nipah có thể kiểm soát nếu người dân tuân thủ khuyến cáo y tế.

Để chủ động phòng chống bệnh do virus Nipah, người dân hạn chế đến vùng có dịch; tự theo dõi sức khỏe 14 ngày sau khi trở về. Khi có triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, nôn, đau họng, rối loạn ý thức... cần đến cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc và khai báo yếu tố dịch tễ.

Duy trì ăn chín, uống sôi; rửa tay thường xuyên; rửa sạch, gọt vỏ trái cây; không dùng thực phẩm bị động vật cắn; bảo đảm vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ để phòng bệnh.

Thực tế cho thấy, nhiều dịch bệnh nguy hiểm có thể được kiểm soát hiệu quả nếu cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế. Với virus Nipah, dù nguy cơ hiện tại ở mức thấp, nhưng việc chủ động phòng ngừa, thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống an toàn chính là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngành y tế Thanh Hóa sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên thế giới, đồng thời tăng cường truyền thông, giám sát dịch tễ để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, bảo vệ an toàn sức khỏe Nhân dân.

Thuỳ Dung