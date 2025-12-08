Ngành Bảo hiểm xã hội tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá

Là đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, trong những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn xác định việc xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, xanh – sạch – đẹp, không khói thuốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hoá hiện nghiêm quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tại bộ phận “một cửa” của BHXH các cơ sở, mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân đến giao dịch, giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Dù lượng người đông, thời gian chờ đợi có lúc kéo dài, song điều dễ nhận thấy là không gian làm việc luôn thông thoáng, sạch sẽ, không có mùi thuốc lá. Đây không chỉ là yêu cầu về văn minh công sở mà còn thể hiện rõ sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, viên chức ngành BHXH trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (THTL).

Xác định tuyên truyền là giải pháp then chốt, những năm qua, ngành BHXH đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về THTL tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nội dung phòng, chống THTL được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, tập huấn chuyên môn; đồng thời được thể hiện rõ qua các pano, áp phích, biển cấm hút thuốc đặt tại vị trí dễ quan sát trong trụ sở làm việc.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong toàn ngành đã đưa quy định “không hút thuốc lá nơi công sở” vào quy chế nội bộ và coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm. Trong quá trình triển khai, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, đảng viên được đặc biệt coi trọng, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn đơn vị. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc của cán bộ, viên chức ngày càng được nâng cao. Không chỉ tự giác thực hiện, nhiều cán bộ còn chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người dân đến giao dịch không hút thuốc trong khuôn viên cơ quan, góp phần xây dựng hình ảnh công sở thân thiện, chuyên nghiệp.

Đến làm thủ tục hưởng chế độ BHXH tại BHXH cơ sở Yên Định, ông Phạm Văn Công, xã Triệu Sơn, chia sẻ: “Tôi đến đây làm thủ tục về BHXH, được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình. Trụ sở làm việc khang trang, sạch sẽ, đặc biệt là không có khói thuốc nên rất dễ chịu, nhất là với người lớn tuổi như chúng tôi. Cách làm việc như vậy tạo được sự tin tưởng và thoải mái cho người dân.

Ngành BHXH xây dựng môi trường công sở không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo hình ảnh đẹp trong mắt người dân.

Thực tế cho thấy, môi trường công sở không khói thuốc không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng của xây dựng văn hóa công sở, cải cách hành chính và chuyển đổi số mà ngành BHXH đang quyết liệt triển khai.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc BHXH cơ sở Yên Định, cho biết: Thực hiện văn hóa công sở, đơn vị chúng tôi luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trong đó việc xây dựng cơ quan không khói thuốc được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. 100% cán bộ, viên chức ký cam kết không hút thuốc nơi làm việc; nội dung này cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. Qua thực hiện, ý thức của cán bộ được nâng lên rõ rệt, tạo không gian làm việc lành mạnh, an toàn cho cả cán bộ và người dân đến giao dịch.

Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch... Không chỉ người hút thuốc mà người hít phải khói thuốc thụ động cũng chịu nhiều nguy cơ về sức khỏe. Vì vậy, việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại các cơ quan hành chính, đặc biệt là những nơi thường xuyên tiếp đón người dân như ngành BHXH, có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường công sở văn minh, hiện đại, thân thiện, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tô Hà