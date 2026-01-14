Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 tăng trưởng tín dụng cao hơn bình quân chung cả nước

Sáng 14/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khu vực 7 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Giám đốc NHNN khu vực 7 Trần Thế Hùng chủ trì hội nghị.

Ban Giám đốc điều hành hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, NHNN khu vực 7 đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, mạng lưới hoạt động ngân hàng trên địa bàn quản lý tiếp tục được mở rộng, với 112 chi nhánh ngân hàng cấp 1, gồm: 29 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước; 75 chi nhánh ngân hàng cổ phần thương mại ngoài nhà nước; 2 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; 2 chi nhánh ngân hàng phát triển, 4 chi nhánh ngân hàng Hợp tác xã và 160 quỹ tín dụng nhân dân, 1 tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa và 10 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô tình thương; 439 phòng giao dịch cùng 939 máy giao dịch tự động và 6.596 máy POS đang hoạt động và 3 điểm giao dịch lưu động.

Hệ thống ngân hàng phủ khắp các địa bàn dân cư, nhất là khu vực nông thôn, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức cho người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác điều hành lãi suất được triển khai chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường. Mặt bằng lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm, so với cuối năm 2024, mặt bằng lãi suất huy động đã giảm từ 0,2 đến 0,6%/năm; lãi suất cho vay giảm từ 0,5% đến 0,8%/năm. Việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người dân trong mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình.

Hoạt động huy động vốn và tín dụng tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 556.699 tỷ đồng (không bao gồm ngân hàng phát triển), tăng 16,35% so với cuối năm 2024; dư nợ tín dụng đạt 665.294 tỷ đồng (không bao gồm ngân hàng phát triển), tăng 19,68% so với cuối năm 2024, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Trong đó, dư nợ tại tỉnh Ninh Bình đạt 409.555 tỷ đồng, tại tỉnh Thanh Hóa đạt 255.739 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu toàn khu vực được kiểm soát ở mức 0,52%, phản ánh chất lượng tín dụng tại khu vực cơ bản được bảo đảm.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và ngành, lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN. Dư nợ lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ổn định; tín dụng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục phục hồi. Nhiều chương trình tín dụng đặc thù được triển khai, góp phần phát huy thế mạnh các ngành hàng chủ lực của địa phương như nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản, sản xuất hàng xuất khẩu...

Cùng với tín dụng thương mại, các chương trình tín dụng chính sách xã hội được triển khai hiệu quả. Dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn đạt 30.454 tỷ đồng, tăng 10,07% so với cuối năm 2024, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục phát huy vai trò là kênh cung ứng vốn quan trọng cho khu vực nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong năm 2025, ngành Ngân hàng khu vực 7 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thanh toán.

Năm 2026, ngành Ngân hàng khu vực 7 xác định tập trung nguồn vốn vào các động lực tăng trưởng mới như: Tín dụng xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng khoa học công nghệ; tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với các tiềm năng, lợi thế, động lực tăng trưởng của từng tỉnh trong khu vực. Thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất không đúng quy định. Đồng thời thực hiện các giải pháp tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh...

Giám đốc NHNN khu vực 7 Trần Thế Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Giám đốc NHNN khu vực 7 Trần Thế Hùng yêu cầu toàn ngành tiếp tục bám sát mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam trong năm 2026; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát rủi ro, xử lý nợ xấu, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khánh Phương